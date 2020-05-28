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Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

09:45 28.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Киев планирует ликвидировать администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после получения контроля над этими территориями. Об этом местным СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что диалог с ДНР и ЛНР беспреспективен в системе урегулирования конфликта на востоке Украины. Кроме того, Киев разработал план "Б" на тот случай, если в течение года не получится мирно разрешить конфликт с республиками Донбасса. Он не стал раскрывать суть плана, но заявил, что власти Украины не хотели бы к нему прибегать.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский выделил год на выполнение минских соглашений. Он утверждал, что будет бороться за реализацию этих договоренностей.

Однако с 27 мая Киев отказася принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Кроме того власти Киева отказываются от проведения расследования и наказания военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе и дети.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. За время конфликта на Украине погибло не менее 10 тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 19:18
Гость: Басня Крылова про сапоги и пироги

Помните, каждый должен заниматься своим делом, а не пиариться за счет неудач и провалов своих "коллег".
Ну какое дело МИДу до ДНР и ЛНР? Пусть занимается посольствами и дипломатами, которые жируют по заграницам за счет населения. И глядя на них все в мире понимают, что никакие деньги Украине давать нельзя. Разворуют.
28.05.2020, 18:33
Гость: Из Симферополя

А мы, в отличие от вас, не мстительные, и не злобные. Мы выше. Мы счастливые люди, мы освободились от вашей мелочной возни и не против того, чтобы и вы, украинцы, приезжали к нам на отдых и на лечение, привозили ваших детей. Нам бы даже хотелось, чтобы вы сравнили то, что было при украинской власти и наше нынешнее состояние. Мы понимаем, что больше всего от ваших властей страдаете именно вы, украинцы, и в глубине души вас жалеем. Мы жалеем ваших нищих стариков, мы жалеем ваших обездоленных детей, которые месяцами не видят кого-то из родителей и вынуждены гонять собак и отставать в развитии, а то и становиться на кривую дорожку. Хоть мы и были 23 года под вашей, украинской оккупацией, но понимаем, что и вы находитесь под такой же самой оккупацией со стороны какой-то темной силы, от которой вы сами хотите уйти в ту же Европу, но вас держат какие-то крепкие якоря рабства и узы неразвитой толпы, а также преклонения перед теми, кого вы ставите на более высокие ступени развития.
28.05.2020, 16:49
Гость: Киев всегда к Крыму относился потребительски

Выкачать из Крыма деньги и завладеть собственностью, укры всегда мечтали только об этом. Так же и к Донбассу. Пусть теперь сосут лапу.
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