09:45

Киев планирует ликвидировать администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после получения контроля над этими территориями. Об этом местным СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что диалог с ДНР и ЛНР беспреспективен в системе урегулирования конфликта на востоке Украины. Кроме того, Киев разработал план "Б" на тот случай, если в течение года не получится мирно разрешить конфликт с республиками Донбасса. Он не стал раскрывать суть плана, но заявил, что власти Украины не хотели бы к нему прибегать.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский выделил год на выполнение минских соглашений. Он утверждал, что будет бороться за реализацию этих договоренностей.

Однако с 27 мая Киев отказася принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Кроме того власти Киева отказываются от проведения расследования и наказания военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе и дети.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. За время конфликта на Украине погибло не менее 10 тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.