Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

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По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией в своих интересах. ВИДЕО

Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты.



Стоп-кадр из видео в YouTube

В понедельник правоохранительные органы Нью-Йорка задержали более 40 участников массовых акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жестокого обращения со стороны полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Участники акции ударили сотрудника органов безопасности мусорным баком по голове. Всего в протестных акциях пострадали четверо сотрудников полиции, их доставили в больницы. У одного из 40 задержанных нашли при себе нож.

Кроме того, в пятницу мэр Джейкоб Фрей ввел режим чрезвычайной ситуации в Миннеаполисе, а губернатор штата Миннесота Тим Вальц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности. Однако это не мешало протестующим сжечь полицейский участок.

При этом полиция штата задержала в прямом эфире репортера CNN, который освещал протесты.

Таким образом, полицейский скандал с расовой подоплекой продолжает набирать обороты сразу в нескольких штатах и сопровождается насилием с обеих сторон.

Ранее газета «Взгляд» отмечала: инцидент в Миннеаполисе в очередной раз продемонстрировал, что практика жестокого обращения с чернокожими до сих пор не изжита в американских правоохранительных органах. Система уголовного правосудия во многом представляет собой современное воплощение расового террора.

Причем это подтверждается статистикой. Например, в период с 2012 по 2018 год, по данным журнала American Journal of Public Health, полицейские в США в среднем убивали по 2,8 человека в день.

При этом небелые граждане подвержены большему риску: на 100 тысяч задержанных приходится до 2,4 погибших афроамериканца и до 1,2 латиноамериканца, в то время как белых – до 0,7 человека.

Кроме того, в США создан специальный сайт «Fatal encounters» для статистического учета совершенных полицейскими убийств, где можно отследить расовую и этническую принадлежность погибших.

По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, жесткость полицейских в отношении афроамериканцев отчасти объясняется расовыми предрассудками.

«Большинство черных – очень бедны, физически сильны и замкнуты в своих даунтаунах. Как только полицейским приходится вступить с ними в конфликт – они психологически напряжены. Это следствие расовых предрассудков», – рассказал Межуев газете «Взгляд».

«При этом полицейские в США осознают себя особой кастой. Им многое дозволено, даже больше, чем копам в Британии. И вот эта жесткость время от времени приводит к тому, что мы сейчас наблюдаем в Миннеаполисе», – отметил собеседник.

В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что очередной всплеск насилия свидетельствует об очень глубоком расколе в США.

«Обстановка нервная и напряженная. Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в ноябре, это напряжение, скорее всего, останется», – сказал Кортунов газете «Взгляд».

С ним соглашается политолог-американист Малек Дудаков.

«Происходящее в Миннеаполисе и Нью-Йорке напоминает последние годы президентства Обамы, которые сопровождались беспорядками в Сент-Луисе и других городах. За три года правления Трампа – это первый подобный инцидент, если не считать того, что было в Шарлоттсвилле, где ультраправые столкнулись с ультралевыми», – сказал эксперт газете «Взгляд».

«Понятно, что поводом для протестов стала гибель Флойда, но причины протестов лежат глубже. Во-первых – это кризисная ситуация в экономике. Из-за коронавируса 40 млн человек, то есть 25% населения, потеряли рабочие места. Это абсолютный рекорд даже на фоне Великой депрессии 1933 года», – полагает Дудаков.

«Во-вторых, если внимательно посмотреть на беспорядки в Миннеаполисе – к чернокожим присоединились белые, которые выступают против полицейского произвола. Но они также недовольны социально-экономической ситуацией. Не будь этого – убийство Флойда не вызвало бы столь мощных беспорядков», – уверен политолог.

По мнению опрошенных газетой «Взгляд» экспертов, ситуация в Миннеаполисе уже стала частью президентской кампании в США. Так, Дудаков напомнил, что Миннесота – это либеральный штат, где большая часть власти сконцентрирована в руках демократов и ультралевых.

«Республиканцы также возмущены поведением полиции, но требуют от левых прекратить разгул мародерства, грабежей и убийств», – отметил собеседник.

«Конечно, демократы в ходе президентской кампании постараются разыграть «расовую карту» против Трампа. Однако республиканцы помнят, что власть в штате находится у демократов. Потому вина за полицейский беспредел и беспорядки лежит именно на них. Из-за этого напряженность между демократами и республиканцами будет нарастать», – прогнозирует собеседник.

В свою очередь Кортунов напоминает: в США существует «удивительная стабильность электоральных предпочтений».

«Те, кто поддерживал Трампа раньше, будут его поддерживать дальше. Это примерно 42% избирателей, и этих людей не сдвинешь. Примерно столько же людей президента не поддерживает. Потому борьба разворачивается за тех, кто не определился с выбором», – сказал Кортунов.

«В нынешней ситуации Трамп будет апеллировать не столько к черным, как к этнической группе, сколько к той категории черных, которых можно отнести к традиционному среднему классу. Но насколько эта логика будет убедительной, пока сказать трудно, потому что перед средним классом стоит выбор: возвращаться на рабочие места, чего добивается Трамп, или продолжать жить на социальные пособия, что гарантируют демократы», – добавил собеседник.

«А вот Байден вряд ли сможет набрать очков на этой истории. В своем интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви Байден сказал, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа. Таким образом экс-вице-президент США не является достойным ответом на вызовы расизма и этнических противоречий», – прогнозирует Дудаков.

Однако нерешенным остается вопрос реакции на действия полиции, считают эксперты.

В пятницу Дональд Трамп написал в своем Twitter: «Эти хулиганы позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал, что военные окажут ему полную поддержку. Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмем контроль в свои руки».

«Трамп понимает, что копы – это его избиратели. Он может осудить одного копа, но не весь полицейский корпус. Иначе Трамп просто потеряет свое лицо. Потому демократы, извините, будут тыкать в это лицо и называть его расистом. Такова политическая борьба в США», – резюмировал Межуев.

Авторы: Наталья Макарова, Иван Абакумов