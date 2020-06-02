Глава дипломатии ЕС назвал условия для появления Путина на саммите G7

16:58

США как председатель в «Большой семерке» могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат. Таким образом, Россия может получить лишь статус гостя, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я бы хотел подчеркнуть, что прерогативой председателя G7, в данном случае США, является возможность выслать гостевые приглашения. Но изменение состава участников, формата [саммита] на постоянной основе — не прерогатива председателя G7», — сказал политик.

По его словам преобразование G8 в G7 – последствия «выбора России». При этом Боррель добавил, что с точки зрения Евросоюза, «Большая семерка» - жизненно важный формат для государств, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами, передает CNN.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил пригласить на следующий саммит G7 президента РФ Владимира Путина (а также лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи). По его мнению, G7 надлежащим образом уже не представляет то, что происходит в мире. Вслед за этим Трампа раскритиковал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он напомнил, что РФ была исключена шесть лет назад после присоединения Крыма. По словам Трюдо, Россия по-прежнему остается «разрушительной силой».

