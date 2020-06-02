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Глава дипломатии ЕС назвал условия для появления Путина на саммите G7

16:58 2.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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США как председатель в «Большой семерке» могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат. Таким образом, Россия может получить лишь статус гостя, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я бы хотел подчеркнуть, что прерогативой председателя G7, в данном случае США, является возможность выслать гостевые приглашения. Но изменение состава участников, формата [саммита] на постоянной основе — не прерогатива председателя G7», — сказал политик.

По его словам преобразование G8 в G7 – последствия «выбора России». При этом Боррель добавил, что с точки зрения Евросоюза, «Большая семерка» - жизненно важный формат для государств, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами, передает CNN.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил пригласить на следующий саммит G7 президента РФ Владимира Путина (а также лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи). По его мнению, G7 надлежащим образом уже не представляет то, что происходит в мире. Вслед за этим Трампа раскритиковал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он напомнил, что РФ была исключена шесть лет назад после присоединения Крыма. По словам Трюдо, Россия по-прежнему остается «разрушительной силой».
 

Темы: Дональд Трамп, Россия, Европейский союз (ЕС), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.06.2020, 02:40
Гость: Ссссс!!!!!!!

Реакция стран не пускать РФ в ответ на предложение Трампа четкая реакция на "гениальную" политику Кремля стать третьим центром мира.Пыжимся мы,надуваемся шариком воздушным и при этом зачем то шипим хорьком вонючим на всех вокруг.Сегодня вот уже и на Белоруссию.
03.06.2020, 02:00
Гость: Евгений В

Надо ровняться на Сталина, который поднял страну с нуля на небывалую высоту и небывалый мировой авторитет. Как бы он поступил в этом случае? А посмели бы в таком случае они обсуждать открыто "пригласить- не пригласить?".
И послал бы их товарищ Сталин далеко-далеко.
А этот изначально всеми силами старается, чтобы его приняли за равного, во все организации вползти старается даже в ущерб России, например. как в ВТО.
02.06.2020, 23:35
Гость: НХ

Оно нам нужно? Так что господин Боррель прав и пусть придерживается своей линии.
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