20:58

Политолог Владимир Шаповалов считает, что использование детей в боях - это преступление против человечества

А в совершении подобных преступлений замечено так называемое Правительство национального согласия Ливии.

В начале июня текущего года недалеко от Триполи в городе Тархуна было найдено массовое захоронение. Масштаб братской могилы шокировал местных жителей и пользователей социальных сетей.

Фото из соцсети

ПНС обвинило во всем Ливийскую национальную армию и даже ЧВК «Вагнера». Однако стало известно, что в 2015 году эта территория не была подконтрольна ЛНА, а о присутствии ЧВК «Вагнера» не было даже слухов.

По данным ФАН, похожая ситуация уже была осенью 2019 года. Тогда в районе населенного пункта Бир-Алак были обнаружены массовые захоронения, где лежали трупы иностранных наемников из бандформирований так называемого Правительства национального согласия, а также тела несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет. Не исключено, что ПНС таким образом пыталось скрыть тот факт, что в боях участвуют не только иностранные наёмники, но и дети. Это мнение поддерживает и политолог Владимир Шаповалов.

«Действительно, известны свидетельства того, что в рядах отрядов ПНС используются дети, это на самом деле тягчайшее преступление против детства, поскольку фактически это ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, а для любого общества это важнейшая ценность. При этом зачастую это использование принудительно. Это, конечно, очень серьезное преступление, которое надо расследовать правозащитным международным структурам. Если эти факты подтвердятся, это будет очень серьезное обвинение против правительства ПНС», – рассуждает Шаповалов.

Политолог отмечает, что кроме использования детей ПНС совершает ряд других преступлений, таких как использование террористических групп, боевиков, воевавших в Сирии, и радикальных исламистов. И это не может не настораживать. Эксперт также отметил, что борьба с террористами является мировой задачей, а угроза, которую они несут, касается всех народов.

Шаповалов надеется, что по завершении ливийского конфликта будет разбирательство по факту преступлений нелегитимного правительства.

«Решать этот вопрос должен народ Ливии и законные демократические ливийские власти. Но, хочу подчеркнуть, что такая деятельность требует привлечения и мирового сообщества, международных организаций. Я уверен, что нужно очень скрупулезно изучить данные преступления. А пока идут военные действия, задача состоит в том, чтобы прежде всего собирать эти факты, чтобы освещать их, обращать внимание мира на такие преступления против человечности и детства», – подытожил эксперт.

Отметим, что в начале июня 2020 года советником главы ПНС Файеза Сарраджа Абдулсаламом Кажманом были предоставлены подтверждённые факты преступлений главы ПНС. Речь идёт о соглашениях 2015 года, которые касались незаконного «правления» ПНС Ливии. Эти документы являются административными и правовыми преступлениями.

