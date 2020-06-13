Трамп объявил об окончании «эры бесконечных войн» в далеких странах

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Президент США Дональд Трамп объявил выпускникам военной академии Вест-Пойнт, что их работа будет заключаться в защите «жизненно важных интересов Америки», а не в ведении «бесконечных войн» в далеких странах. Заявление прозвучало на фоне критики в адрес президента за планы вывода американских военных из Германии.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн»,— сказал Трамп. Это не работа американских сил «решать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали», заявил президент США.

В своем вступительном слове Дональд Трамп сказал более чем 1 тыс. выпускников, что задача американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать иностранные государства, а в том, чтобы «защищать и решительно защищать нашу нацию от иностранных врагов», пишет «Коммерсант».