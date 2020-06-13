]]>
]]>
Главная В мире Новости

Трамп объявил об окончании «эры бесконечных войн» в далеких странах

21:16 13.06.2020
Дональд Трамп © KM.RU, Стоп-кадр видео
Дональд Трамп. Стоп-кадр видео
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп объявил выпускникам военной академии Вест-Пойнт, что их работа будет заключаться в защите «жизненно важных интересов Америки», а не в ведении «бесконечных войн» в далеких странах. Заявление прозвучало на фоне критики в адрес президента за планы вывода американских военных из Германии.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн»,— сказал Трамп. Это не работа американских сил «решать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали», заявил президент США.

В своем вступительном слове Дональд Трамп сказал более чем 1 тыс. выпускников, что задача американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать иностранные государства, а в том, чтобы «защищать и решительно защищать нашу нацию от иностранных врагов», пишет «Коммерсант».

Темы: Дональд Трамп, США
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.06.2020, 22:48
Гость: реализатор Сигизмунд - Трампуше

Повезло американцам что сирвас выбрали,я честно думал выберут какого нить демократа идиота , и придет пушистый песец в Америка.
13.06.2020, 22:43
Гость: Юляша

Для начала хватит бендеру и т.п адольфовцев прикармливать,и в Европе гадить.
Янки - Гоу Хоум !
13.06.2020, 22:35
Гость: www

Что то ЕБНа вспомнил, когда он другу Билу заявил "На самом деле, это вы проиграли".
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации