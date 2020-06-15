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Египет может жестко ответить на пытки своих граждан террористами ПНС Ливии

17:30 15.06.2020

В арабских соцсетях появился видеоролик с пытками египетских рабочих боевиками ПНС. 

Ранее египтяне прибыли в Ливию на заработки и работали в Тархуне. Они спокойно работали там еще до того, как Тархуна перешла под контроль боевиков террористического правительства. Однако, с приходом в город бандитов жизнь египтян сильно осложнилась.

Фото с сайта riafan.ru

Террористы Файеза Сарраджа взяли иностранных рабочих в плен и пытают их. Мужчин унижают и записывают это на видео. Египетские власти уже в курсе происходящего. МИД страны заявил о том, что следит за арестом своих граждан. Инициировано расследование случившегося.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что ПНС и Турция планируют использовать пленных египтян чтобы оказать давление на Египет.

«Эта история, скорей всего, вброшена в медийное поле для давления на Египет, который открыто заявляет, что если Турция продолжит политику интервенции в Ливии, то Египет вмешается в ситуацию. План [захвата рабочих], скорей всего, согласован с властями ПНС, возможно с Турцией, именно как средство давления на Египет», — заявил он.

Рожин напомнил, как ранее египтяне уже подвергались нападкам боевиков ПНС. Граждан Египта убивали, снимая весь процесс на камеру. Эксперт уверен – власти Египта могут жестко ответить на действия ПНС.

«Для Египта эта тема болезненная, так как были случаи, когда на территории Ливии убивали египетских рабочих. Это делали боевики ИГИЛ*, они снимали ролики с массовыми убийствами. Для Египта это не просто кадры — они воспринимают это как угрозу.

Если история с рабочими будет затягиваться, Египет будет достаточно жестко реагировать, вплоть до каких-то военных акций, которые будут оправдываться, в том числе и этой историей», — подытожил Рожин.

Напомним, боевики Сарраджа долгое время обстреливали ливийский город Тархуна. Военные ЛНА вышли из населенного пункта, чтобы отвлечь террористов на себя и пресечь обстрелы жилых районов.

Спасти город не удалось – террористы ПНС захватили Тархуну, начали грабить жителей и мародерствовать. Они рушили и поджигали здания. В сети есть видео обстрела домов из РПГ. Кто смог, бежал из города и нашел защиту у ЛНА.

Неделю назад в Тархуне было обнаружено массовое захоронение. Сотни людей в 2015 году были убиты террористами, участвовавшими в операции «Рассвет Ливии», и захоронены в братской могиле.

* Деятельность ИГИЛ запрещена на территории РФ
 

Темы: Египет, Ливия, Международная политика
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Комментарии читателей
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15.06.2020, 17:58
Гость: demos

Мне как то всё равно кого там террористами называют, ПНС, которую признало ООН или ЛНА, но вот что там делают наёмники из "Вагнера"? Ведь их пригожину оплачивает правительство РФ. Какие интересы у нас россиян в Ливии?
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