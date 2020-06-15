Египет может жестко ответить на пытки своих граждан террористами ПНС Ливии

17:30

В арабских соцсетях появился видеоролик с пытками египетских рабочих боевиками ПНС.

Ранее египтяне прибыли в Ливию на заработки и работали в Тархуне. Они спокойно работали там еще до того, как Тархуна перешла под контроль боевиков террористического правительства. Однако, с приходом в город бандитов жизнь египтян сильно осложнилась.

Фото с сайта riafan.ru

Террористы Файеза Сарраджа взяли иностранных рабочих в плен и пытают их. Мужчин унижают и записывают это на видео. Египетские власти уже в курсе происходящего. МИД страны заявил о том, что следит за арестом своих граждан. Инициировано расследование случившегося.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что ПНС и Турция планируют использовать пленных египтян чтобы оказать давление на Египет.

«Эта история, скорей всего, вброшена в медийное поле для давления на Египет, который открыто заявляет, что если Турция продолжит политику интервенции в Ливии, то Египет вмешается в ситуацию. План [захвата рабочих], скорей всего, согласован с властями ПНС, возможно с Турцией, именно как средство давления на Египет», — заявил он.

Рожин напомнил, как ранее египтяне уже подвергались нападкам боевиков ПНС. Граждан Египта убивали, снимая весь процесс на камеру. Эксперт уверен – власти Египта могут жестко ответить на действия ПНС.

«Для Египта эта тема болезненная, так как были случаи, когда на территории Ливии убивали египетских рабочих. Это делали боевики ИГИЛ*, они снимали ролики с массовыми убийствами. Для Египта это не просто кадры — они воспринимают это как угрозу.

Если история с рабочими будет затягиваться, Египет будет достаточно жестко реагировать, вплоть до каких-то военных акций, которые будут оправдываться, в том числе и этой историей», — подытожил Рожин.

Напомним, боевики Сарраджа долгое время обстреливали ливийский город Тархуна. Военные ЛНА вышли из населенного пункта, чтобы отвлечь террористов на себя и пресечь обстрелы жилых районов.

Спасти город не удалось – террористы ПНС захватили Тархуну, начали грабить жителей и мародерствовать. Они рушили и поджигали здания. В сети есть видео обстрела домов из РПГ. Кто смог, бежал из города и нашел защиту у ЛНА.

Неделю назад в Тархуне было обнаружено массовое захоронение. Сотни людей в 2015 году были убиты террористами, участвовавшими в операции «Рассвет Ливии», и захоронены в братской могиле.

* Деятельность ИГИЛ запрещена на территории РФ

