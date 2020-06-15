Отставные русофобы испугались повторения судьбы Петра Порошенко

Первое официальное обвинение бывшему президенту Украины Петру Порошенко вызвало нервную реакцию его европейской «группы поддержки»

В нее вошли отставные дипломаты, бывшие высшие чины НАТО и экс-руководители стран Восточной Европы, отвечавшие на своих постах за проведение антироссийской политики. Их страх понятен. Если Порошенко отдадут на растерзание, для остальных творцов «санитарного кордона» это будет четкий сигнал: судьба американских «шестерок» незавидна.

Фото со страницы Петра Порошенко в соцсети

Экс-президенту Украины Петру Порошенко официально предъявлено первое обвинение: Государственное бюро расследований (ГБР) уличило его в нарушении закона при назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, имя пятого президента Украины фигурирует уже более чем в двадцати криминальных производствах. Семнадцать из них были открыты еще при предыдущем «генеральном» Руслане Рябошапке, к которому Порошенко, впрочем, относился весьма лояльно (и даже голосовал против его отставки).

Таков был сценарий: видимость преследования предшественников создавалась путем штампования уголовных дел, но ни одному из них Офис генерального прокурора (ОГП) не давал ход.

При Венедиктовой ситуация коренным образом не поменялась — страстного желания посадить Петра Алексеевича она не демонстрирует.

Произошедшее 10 июня можно рассматривать как результат общественного и медийного давления на правоохранительную вертикаль.

В любом случае, теперь Порошенко официально проходит подозреваемым по уголовному делу. Из всех производств прокуратура почему-то выбрала самое никчемное (злоупотребление служебными полномочиями при назначении госслужащего — явно не самое большое прегрешение экс-президента).

Хотя этому есть логическое объяснение: по делу Семочко вину Порошенко доказать проще всего.

Вопрос лишь в том, будут ли ее доказывать. Или мы по-прежнему наблюдаем продолжение спектакля, начатого еще при Рябошапке?

О перспективах обвинительного приговора говорить пока рано, но на Западе уже выражают обеспокоенность судьбой Порошенко. Его персональная группа поддержки активизировалась еще в прошлом году. Экс-председатель Европейского совета и действующий лидер Европейской народной партии Дональд Туск намекал на то, что «лидера оппозиции» на Украине лучше не трогать.

«Мое первое впечатление, что это что-то действительно опасное. Я надеюсь, что Украина будет оставаться страной, в которой правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и в которой нет места для политически мотивированных преследований», — говорил Туск.

Аналогичную позицию занял и бывший президент Польши Александр Квасневский: «Все эти решения, кого посадить, должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора. Если будет чистая политика, то это плохой пример на будущее; кроме того, это даст сигнал миру, что украинцы не могут избавиться от своей исторической болезни — реваншизма. Мы пришли к власти — теперь будем давить тех, кто был до нас».

Эти заявления звучали публично.

А непублично бывший спецпредставитель президента США на Украине Курт Волкер говорил помощнику Зеленского Андрею Ермаку, что «надо идти вперед, а не преследовать Порошенко».

Детали разговора всплыли во время слушаний в Конгрессе. Процитируем показания временного поверенного по делам США на Украине Уильяма Тейлора: «Посол Волкер намекнул Ермаку и этому другому украинцу, его фамилия Новиков, что было бы неплохо не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например, из-за инцидента в Керченском проливе».

Неудивительно, что сейчас «правозащитная» кампания западных политиков заметно активизировалась.

Действия ГБР, к примеру, жестко раскритиковал бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс фон Расмуссен. «Никто не может быть выше закона, и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего», — заявил экс-генсек НАТО.

Тяжеловесные фигуры Европарламента (экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, председатель делегации ЕП в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации ЕП по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Траян Бэсеску) выпустили специальное заявление, в котором пообещали пристально наблюдать за делом Порошенко.

Намек понятен: если на Западе увидят в действиях ОГП политическую мотивацию, то у нынешних украинских властей могут возникнуть проблемы.

Относительно свежий пример — история с преследованием Юлии Тимошенко. Некоторые эксперты полагают, что вожделенный «безвиз» Украина могла получить еще до майдана, если бы тогдашний президент не начал сводить счеты с оппонентами.

«Невозможно отрицать, что самоубийственное решение Януковича начать уголовное преследование Юлии Тимошенко к тому моменту уже превратилось в серьезную проблему для диалога с ЕС, — утверждает политолог, действующий депутат Верховной рады Олег Волошин. — Усилиями тогдашней оппозиции и их друзей в европейских политических кругах вопрос визовой либерализации все чаще стали увязывать с либерализацией установившегося в Киеве политического режима».

Впрочем, трудно не заметить одного существенного отличия. Тимошенко была реальной оппозицией Януковичу, а в чем проявляется оппозиционность Порошенко?

По всем ключевым вопросам внешней, внутренней, финансовой, гуманитарной политики Зеленский наследует курс своего предшественника. Даже за судьбоносные законы об открытии рынка земли и о функционировании банковской системы они голосовали в унисон.

Попытки Порошенко забрать себе лавры «лидера оппозиции» выглядят нелепо. Еще более нелепыми его причитания о политических преследованиях кажутся в контексте того, что всевозможные реформы правоохранительных органов предыдущие пять лет проводились под чутким руководством самого Петра Алексеевича. Выходит, он создал систему, в которой процветает правовой беспредел? Он создал суд, от которого нельзя ожидать справедливого приговора? Чем тогда Порошенко отличается от Януковича?

Западные политики этим вопросом не задаются. Их предвзятая позиция вполне закономерна: многие из тех, кто «вписывается» за Порошенко, поддерживают с ним дружеские отношения.

Тот же Туск, к примеру, на днях пригласил его на встречу лидеров Европейской народной партии. Во время своего выступления Порошенко уделит особое внимание «состоянию соблюдения верховенства права и независимости правосудия на Украине».

С другой стороны, коллективный Запад заинтересован в душевном покое Петра Алексеевича отнюдь не на уровне отдельных политиков.

Если Порошенко отдадут на растерзание, то остальные политики восточноевропейского региона получат четкий сигнал: судьба американских «шестерок» незавидна. Зачем верой и правдой служить своим заокеанским кураторам, если они не дадут тебе гарантий безопасности?

Битва за Порошенко обещает быть серьезной. Но ее результат всецело зависит от команды Зеленского.

Если генеральная прокуратура и ГБР на радость украинскому народу сумеют доказать вину экс-президента и показать его абсолютно аморальный облик, то на Западе предпочтут признать Порошенко «досадной ошибкой молодости».

О том, как это происходит, Петр Алексеевич может узнать у своего друга — молдавского олигарха Влада Плахотнюка. Заодно пусть выяснит, где можно скрываться от правосудия, если тебя не ждут ни в США, ни в Европе, ни в России…