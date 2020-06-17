Александр Лукашенко примет участие в параде Победы на Красной Площади
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
Ранее Лукашенко подтвердил участие белорусской стороны в параде Победы. "Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела - надо проводить. Ну, поедем проведем парад", - заявил он.
По данным агентства, военнослужащие белорусской сводной роты почетного караула, уже прибыли в Москву.
Также сообщалось, что на мероприятии планирует присутствовать и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.