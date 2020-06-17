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Александр Лукашенко примет участие в параде Победы на Красной Площади

14:55 17.06.2020
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Ранее Лукашенко подтвердил участие белорусской стороны в параде Победы. "Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела - надо проводить. Ну, поедем проведем парад", - заявил он. 

По данным агентства, военнослужащие белорусской сводной роты почетного караула, уже прибыли в Москву. 

Также сообщалось, что на мероприятии планирует присутствовать и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Темы: Белоруссия, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.06.2020, 21:42
Гость: yandexru

Знатно у тебя бомбануло. Но факт остаётся фактом. Привыкай.
17.06.2020, 21:38
Гость: Странно?

А в Минск никто не приехал. Даже союзники китайцы не приехали.
17.06.2020, 21:37
Гость: Как же так?

Ты же писал, что Лукашенко ни за что не приедет в Москву на парад, раз Путин не поехал в Минск?
Все комментарии (17)
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