20 индийских военных погибли в результате столкновения с Китаем

11:47

Порядка 20 индийских военнослужащих погибли в результате столкновения с китайскими военными в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе на границе с Китаем, пишет "Интерфакс".

После инцидента МИД Индии обвинил Китай в попытке в одностороннем порядке нарушить статус-кво в районе границы. Отмечается, что в результате столкновения китайская сторона также понесла потери.

В свою очередь в МИДе КНР заявили, что "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих".

Отмечается, что сейчас обе стороны отвели силы от района инцидента.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами обострилась в мае. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года