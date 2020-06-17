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20 индийских военных погибли в результате столкновения с Китаем

11:47 17.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Порядка 20 индийских военнослужащих погибли в результате столкновения с китайскими военными в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе на границе с Китаем, пишет "Интерфакс".

После инцидента МИД Индии обвинил Китай в попытке в одностороннем порядке нарушить статус-кво в районе границы. Отмечается, что в результате столкновения китайская сторона также понесла потери.

В свою очередь в МИДе КНР заявили, что "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих".

Отмечается, что сейчас обе стороны отвели силы от района инцидента.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами обострилась в мае. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года

Темы: Индия, Китай, Военные конфликты в мире
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 16:03
Гость: КПК

Китайские военные - самые меткие военные.
17.06.2020, 14:39
Гость: Анна

Понятно кто за этим стоит англосаксы и другие олигархи,которые все не оставляют попыток развязать Третью мировую иначе капитализм умрет. Пытались в 2014г,мы отжали Крым.Пытались в 2017г в КНДР,опять не вышло. В начале года пытались в Иране.Все никак. Теперь стравили Китай и Индию.Искреннее жаль погибших и их семьи из-за этих "трампов".
17.06.2020, 13:43
Гость: Если

Они всерьез начнут, то мало никому не покажется . 2я мировая будет выглядеть мелким эпизодом. К тому же у обоих есть ядреное оружие.
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