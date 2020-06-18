В Белоруссии задержали кандидата в президенты Бабарико

20:02

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико был задержан по обвинению в организации «противоправной деятельности».

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Комитета госконтроля страны Ивана Тертеля.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», - рассказал журналистам Тертель.

Виктор Бабарико является бывшим председателем Белгазпромбанка. Недавно в его доме были проведены обыски в рамках уголовного дела Белгазпромбанка.

По словам Тертеля, следствие работает по нескольким направлениям: махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов для вывода средств за рубеж, отмывание денег и получение взяток представителями банка за предоставление кредитов. Всего по уголовным делам было задержано порядка 20 человек.

При это в Центризбиркоме Белоруссии отметили, что несмотря на задержание, Бабарико может быть зарегистрирован кандидатом в президенты.

Напомним, ранее в Белгазпромбанке были проведены проверки и задержаны 15 топ-менеджеров. При обысках было изъято более 4 млн долларов и ценные бумаги на сумму свыше 500 000 долларов. Позднее стало известно, что задержанные начали давать признательные показания, в том числе и против Виктора Бабарико.