]]>
]]>
Главная В мире Новости

Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

13:03 19.06.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики удалось сорвать план по дестабилизации страны.

"Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему "Майдану", — цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, властям удалось сорвать маски не только с "кукол" внутри страны, но и с "кукловодов, которые сидят за пределами" Белоруссии.
По мнению Лукашенко, сейчас "фокус всех политических интересов" как Запада, так и Востока, сконцентрировался на Белоруссии.

Накануне силовики задержали претендента на пост президента республики, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его обвиняют в попытке повлиять на свидетелей и сокрытии улик.

В головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял его 20 лет. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, которая вывела за границу более 430 миллионов долларов.

По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры.

Сам Бабарико заявлял, что действия властей носят заказной политический характер.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Выборы в представительные органы власти в мире, Александр Лукашенко
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2020, 16:08
Гость: Титус

Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что с Газпром с Белгазпромбанком - организованная преступная группа, которая вывела за границу более 430 миллионов долларов.
19.06.2020, 15:24
Гость: Старый евrей

Реальность несколько отличается от влажный мрий кастрюлеголовых любой национальности. В нынешних реалиях не может быть каких-то мифических "суверенных" стран, их нет, даже Россия себе не может позволить пока быть полностью суверенной. Чего вы там говорите про Белоруссию и какую-то "украину"? Вы бредите.
19.06.2020, 15:17
Гость: Старый евrей

Свой собственный "майдан" похерил...
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации