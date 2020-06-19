Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

13:03

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики удалось сорвать план по дестабилизации страны.

"Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему "Майдану", — цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, властям удалось сорвать маски не только с "кукол" внутри страны, но и с "кукловодов, которые сидят за пределами" Белоруссии.

По мнению Лукашенко, сейчас "фокус всех политических интересов" как Запада, так и Востока, сконцентрировался на Белоруссии.

Накануне силовики задержали претендента на пост президента республики, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его обвиняют в попытке повлиять на свидетелей и сокрытии улик.

В головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял его 20 лет. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, которая вывела за границу более 430 миллионов долларов.

По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры.

Сам Бабарико заявлял, что действия властей носят заказной политический характер.