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На западе Германии установили первый памятник Ленину

13:49 21.06.2020
Фото: Rote Fahne News / twitter

В городе Гельзенкирхен на западе Гермпании по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) устанговлена статуя Владимира Ленина.

Это чугунная статуя высотой два метра 15 сантиметров, она стоит на постаменте, который украшен табличкой с информацией о Ленине.

Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также центристско-консервативного ХДС, куда входит Ангела Меркель сообщает РИА Новости.

Тогда городская администрация подала жалобу в Высший административный суд земли Северная Рейн-Вестфалия, который отклонил иск властей.

После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение многих месяцев 204 человека. После этого петиция была снята с публикации.

Члены МЛПГ провели онлайн-опрос по теме установки статуи в городе, и 68% его участников высказались за это.
 

Темы: Германия, Исторические памятники в мире
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Комментарии читателей
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21.06.2020, 22:55
Гость: Люция Феровна

Просто невероятно!! И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!!!
21.06.2020, 22:47
Гость: Петр

А у него был выбор? Что с ним и большевиками сделал бы народ, если бы Ленин погнал его на войну? Народ не хотел воевать. Это была данность. И Ленин ничего с этим поделать в любом случае не мог. Вся страна могла пойти вразнос, если бы кто-то решился на продолжение империалистической войны.
21.06.2020, 22:30
Гость: НХ

Иосиф Виссарионович был более объективен: он считал себя всего лишь учеником Ленина.
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