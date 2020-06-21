На западе Германии установили первый памятник Ленину

13:49

В городе Гельзенкирхен на западе Гермпании по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) устанговлена статуя Владимира Ленина.

Это чугунная статуя высотой два метра 15 сантиметров, она стоит на постаменте, который украшен табличкой с информацией о Ленине.

Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также центристско-консервативного ХДС, куда входит Ангела Меркель сообщает РИА Новости.

Тогда городская администрация подала жалобу в Высший административный суд земли Северная Рейн-Вестфалия, который отклонил иск властей.

После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение многих месяцев 204 человека. После этого петиция была снята с публикации.

Члены МЛПГ провели онлайн-опрос по теме установки статуи в городе, и 68% его участников высказались за это.

