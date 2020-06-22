В ответе Конгрессу США Пригожин напомнил об истреблении индейцев и сорока развязанных войнах

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На днях в Сенат и Палату представителей США внесли резолюцию с призывом разработать план по противодействию петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину

В документе указывается, что бизнесмен якобы вмешивается в демократические процессы в США и посягает на их национальные интересы.

Фото с сайта pixabay.com

Открытое письмо Пригожина Конгрессу США опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». В нем предприниматель напомнил, что американская история началась с геноцида коренных жителей Северной Америки в 17 веке. Он подчеркнул, что Доктрина Монро 1823 года декларировала, что национальные интересы Америки – это невмешательство во внутреннюю политику других государств. Однако уже с 1905 года США пытаются захватить весь мир. В результате Штаты либо перекраивали границы других государств, либо стирали с лица Земли целые страны.

Евгений Пригожин напомнил, что только за последнее время от нападок Вашингтона пострадало несколько государств. США вмешивались в любые конфликты, чтобы подчинить себе целые нации. Бизнесмен отметил, что американцы лоббируют свои «национальные интересы» по всему миру, не гнушаясь любыми методами. США взращивают и прикрывают международных бандитов, предателей и изменников – таких, как Фетхуллах Гюлен, Чень Гуанчен, Реза Пехлеви.

Бизнесмен напомнил о провальном «расследовании» бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, пытавшегося обвинить Россию во вмешательстве в дела Америки. Пригожин напомнил, что все обвинения в его адрес были опровергнуты в ходе судебного разбирательства, занявшего аж 20 млн страниц.

Российский предприниматель выразил мнение, что лидера США действительно выбирает народ, но далеко не всегда мнение людей совпадает с желаниями американского истеблишмента. По его словам, элита хочет видеть у руля страны марионетку – того, кто позволит разворовывать миллиардный бюджет и не будет мешать проводить агрессивную внешнюю политику. Евгений Пригожин отметил, что в мире насчитывается 252 страны и у каждой из них есть свои интересы и ценности.

Более подробно с обращением Евгения Пригожина к Конгрессу США можно ознакомиться в материале ФАН.

