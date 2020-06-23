Сенаторы высказались против выхода США из Договора по открытому небу

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Ряд американских сенаторов выступили против решения президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.

Как пишет "Интерфакс", группа сенаторов-демократов направила письмо на имя госсекретаря Майка Помпео и министра обороны страны Марка Эспера. В письме говорится, что своими действиями Трамп нарушает внутренние законы страны. В частности, он был обязан уведомить Конгресс о решении выйти из Договора за 120 дней до начала процесса выхода.

Они отмечают, что данное решение было озвучено Трампом за 5 месяцев до выборов, что вызывает большие вопросы. " Начало выхода США из Договора по открытому небу без соблюдения внутреннего законодательства США или конституционной практики является очевидным политическим маневром в попытке связать будущую администрацию", - считают сенаторы.

Вместе с тем они соглашаются с тем, что выполнение договора было несовершенным, а также отмечают, что действительно российская сторона нарушала условия договора. Однако, вместе с тем, Договор имел позитивное значение, а потому США должны решать все вопросы с Россией дипломатическим путем, не выходя из Договора.

"Мы требуем, чтобы Вы немедленно прекратили свои усилия по инициированию процесса выхода из договора до тех пор, пока Конгресс не получит необходимое уведомление в соответствии с Законом о национальной обороне, а Сенат не получит возможность проанализировать это решение", - резюмируют сенаторы.