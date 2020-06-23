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Трамп приостановил выдачу рабочих виз в США

08:00 23.06.2020
Фото с сайта zagranitsa.com

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз.

Как сообщает "Интерфакс", речь идет о визах H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторых визах J-1.

Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым , в то время как визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем.

В указе Трампа говорится, что вместе с временными работниками по таким визам часто приезжают в США их семьи, которые составляют конкуренцию американским гражданам на рынке труда. 

"В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих", - обозначено в документе

Отмечается, что ограничения по выдаче рабочих виз могут быть продлены. 

Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, который временно приостановил выдачу "грин-карт" в связи с необходимостью защиты американских рабочих мест в условиях широко распространенной безработицы во время пандемии COVID-19.

Темы: Дональд Трамп, США, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.06.2020, 14:14
Гость: Федор

Хороший помошник поезидента изнего бы получился.
23.06.2020, 11:21
Гость: Мастер

И правильно делает. В России тоже что-то подобное нужно утвердить.
23.06.2020, 09:54
Гость: Макар

А Трампов- то, патриот оказывается. Ишь, как за США радеет...
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