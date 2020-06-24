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Ограничительные меры против российского предпринимателя Евгения Пригожина обслуживают интересы корпоративных элит, захвативших власть в Соединенных Штатах Америки



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Под давлением внешних спонсоров несколько членов американского парламента, включая сенаторов Криса Кунса и Марка Рубио, подписали резолюцию, в которой Пригожина называют «угрозой национальной безопасности». При этом, почему его сочли «опасным» и, каким образом он может нанести «урон» демократическим ценностям США в тексте документа не раскрывается. Не приводят авторы доклада и фактических аргументов против деятельности предпринимателя.

Естественно, ответ на столь безосновательное обвинение не заставил себя долго ждать: пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала открытое письмо Пригожина, адресованное президенту США и Конгрессу. В нем бизнесмен опроверг сфабрикованные тезисы американских политиков.

В основе резолюции, направленной против Пригожина, лежит то, что называется «проплаченной политикой». Контролируют ее и множат коррупцию на Западе различные лоббистские компании. Речь идет об американских финансовых элитах, дестабилизирующих ситуацию в стране. Именно они подменяют государственные интересы коммерческими и фактически управляют политиками.

Другими словами, предложение ввести санкции против Пригожина было проплачено. Инициировавшие ее конгрессмены ранее уже продвигали похожие идеи. Такая санкционная политика направлена на то, чтобы банально устранять конкурентов. Самое интересное, что на Западе подобные ограничительные меры пытаются продавить многие, но объединяет их одно – коррупция. Например, те же бизнес-элиты финансируют и другие информационные атаки, которые можно легко проследить по ливийскому досье.

Интерес представляют два основных фигуранта: сенаторы Кунс и Рубио. Оба упоминаются в договоре между американскими лоббистскими фирмами и так называемым Правительством национального согласия Ливии. Это государственное образование утратило легитимность еще несколько лет назад и по условиям Схиратских соглашений должно было сложить с себя полномочия. Однако, вместо этого ПНС незаконно удерживает власть, привлекая западных политиков антироссийскими вбросами.

Именно конгрессмены Кунс и Рубио в рамках своего договора разжигали внутриливийский конфликт, размножали сфабрикованные данные про Россию, а главное выступали в поддержку террористического режима триполитанских «властей». Действия этих сенаторов – яркий пример того, как продажные американские политики отрабатывают бизнес интересы финансовых элит на международной арене. Тысячи людей могут заплатить (и уже заплатили) за это своими жизнями, но это никого не интересует.

Ранее ФАН обнародовал материал о сотрудничестве ПНС Ливии с американскими компаниями Gotham Government Relations & Communications, Mercury Public Affairs, LLC. Немецкое издание Zuerst также опубликовало статью на эту тему. Кроме этого в Сети обнародован договор между ПНС Ливии и американскими лоббистами, а также сопроводительная документация к нему.