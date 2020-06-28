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В сносе памятника Коневу в Чехии обвинили Россию

13:11 28.06.2020
Фото: facebook.com/praha6

В сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии виновна Россия. Об этом в интервью изданию Parlamentní listy заявил инициатор демонтажа памятника староста округа Прага-6 Ондржей Коларж обвинил в произошедшем Россию. По его словам, «если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день». Вместе с тем он категорически осудил порчу памятников, с которой сейчас столкнулись Европа и США.

«Никто не ставил себе задачу «мы должны снести Конева». Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник», — приводит слова Коларжа Газета.RU.

В итоге, чтобы уберечь памятник от вандалов, на нем разместили таблички, отметил староста округа. В этих «разъяснительных табличках», по данным российского МИДа, содержались спекуляции на тему участия Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году. Москва выразила недовольство такими действиями муниципалитета.

Инициатора сноса монумента возмутили замечания России. По его словам, в ответ он пригрозил «отправить Конева на металлолом». Староста также пожаловался, что на фоне сноса памятника всплыла информация о связи его деда с гестапо, а после этого начались угрозы от чехов. По его словам, у памятника Коневу начались акции в защиту монумента.

Коларж подчеркнул, что не хотел такого резонанса и решил просто убрать памятник. 

Памятник Коневу в Праге сняли с постамента 3 апреля, несмотря на то что общественность выступала против таких действий. Власти района Прага-6 решили перенести монумент или передать его частным владельцам в сентябре 2019 года. Как утверждают в Чехии, скульптуру собираются передать в Музей ХХ века, который должна создать столичная мэрия.

После сноса Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Темы: Чехия, Исторические памятники в мире
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Комментарии читателей
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28.06.2020, 19:35
Гость: Прохожий

+100500. Не в бровь, а в глаз. Решпект.
28.06.2020, 18:49
Гость: Ейбогус -))))

Афрочехи свалили Конева.
28.06.2020, 18:32
Гость: ржавому

Как ты думаешь,что общего между этими куплетами гимна?
1.Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
2.Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!
3.Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Это лицемерная мимикрия как страны,так и её граждан.
И ты,блин, будешь рассуждать что такое хорошо и что такое плохо?
Предвижу ,что ты будешь возражать повизгивая по термину "лицемерная мимикрия".А как тебе мимикрирующий под русского Жириновский,который под лозунгами либерал-демократии загоняет Россию в фашистскую диктатуру?Да и пора уж коль вы идете к "исторической правде" вернуть гитлеру "почетный" его титул национал-социалиста,.А фашистом был муссолини ,который как и сталин любил своих евреев ,а уничтожал инородных.
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