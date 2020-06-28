В сносе памятника Коневу в Чехии обвинили Россию

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В сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии виновна Россия. Об этом в интервью изданию Parlamentní listy заявил инициатор демонтажа памятника староста округа Прага-6 Ондржей Коларж обвинил в произошедшем Россию. По его словам, «если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день». Вместе с тем он категорически осудил порчу памятников, с которой сейчас столкнулись Европа и США.

«Никто не ставил себе задачу «мы должны снести Конева». Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник», — приводит слова Коларжа Газета.RU.

В итоге, чтобы уберечь памятник от вандалов, на нем разместили таблички, отметил староста округа. В этих «разъяснительных табличках», по данным российского МИДа, содержались спекуляции на тему участия Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году. Москва выразила недовольство такими действиями муниципалитета.

Инициатора сноса монумента возмутили замечания России. По его словам, в ответ он пригрозил «отправить Конева на металлолом». Староста также пожаловался, что на фоне сноса памятника всплыла информация о связи его деда с гестапо, а после этого начались угрозы от чехов. По его словам, у памятника Коневу начались акции в защиту монумента.

Коларж подчеркнул, что не хотел такого резонанса и решил просто убрать памятник.

Памятник Коневу в Праге сняли с постамента 3 апреля, несмотря на то что общественность выступала против таких действий. Власти района Прага-6 решили перенести монумент или передать его частным владельцам в сентябре 2019 года. Как утверждают в Чехии, скульптуру собираются передать в Музей ХХ века, который должна создать столичная мэрия.

После сноса Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».