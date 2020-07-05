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Экс-премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

12:56 5.07.2020
Стоп-кадр из видео

Первый премьер-министр ДНР, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай анонсировал скорое юридическое присоединение Донбасса к России.

"Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре", - сказал Бородай в ходе съезда российской партии "Родина", проходящего в Санкт-Петербурге.

Бородай коснулся и темы недавнего голосования по поправкам в Конституцию России, в котором могли участвовать и жители "ЛДНР" с паспортами РФ. "Конечно мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию это очень важный шаг", - цитирует Бородая Страна.ua.

Комментируя эти заявления, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что  Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российских регионов. 

"Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признаёт Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть минский процесс, в рамках которого идёт вопрос о придании этим территориям особого статуса... Это внутреннее дело сугубо ДНР и ЛНР... Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Темы: Отношения России и Украины, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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05.07.2020, 23:02
Гость: Валентин

Да, тоже есть юридическая проблемка.
Потому, в идеале, и нужно возвращаться к юридическому состоянию на 1916 год.
Естественно и наверное, в нашем времени, видимо, придётся скорректировать некоторые участки границы, где-то отказаться от неполезных и токсичных территорий (например, от Армении и Грузии в границах, в которых она вошла в РИ, большей части Польши и Финляндии).
М.б, полезно вернуть себе часть нашего военного трофея, Пруссии - до Данцига, нам нужна сухопутная граница с Германией.
В общем, "это предмет для обсуждения, переговоров и принятия решений", по А.А.Собчаку.
А насчёт "живём как-то" - живём плоховато, неразумно, эффективной программы развития не имеем.
05.07.2020, 22:44
Гость: ветеран СССР

Этому "скоро" уже 6 лет. Но народ упорно кормят обещаниями! Видимо Донбассу уготована судьба Приднестровья: тоже будут висеть ни вашим, ни нашим. Непризнанная никем территория, и все живущие там просто бомжи без прав. А если признать и взять в состав России, то это будет вторая Чечня по затратам на восстановление. Даже больше в несколько раз! Короче никто никого никуда брать не будет.
05.07.2020, 22:26
Гость: кормилец

Вы забыли таджикских школьников.
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