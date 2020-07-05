Экс-премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

12:56

Первый премьер-министр ДНР, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай анонсировал скорое юридическое присоединение Донбасса к России.

"Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре", - сказал Бородай в ходе съезда российской партии "Родина", проходящего в Санкт-Петербурге.

Бородай коснулся и темы недавнего голосования по поправкам в Конституцию России, в котором могли участвовать и жители "ЛДНР" с паспортами РФ. "Конечно мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию это очень важный шаг", - цитирует Бородая Страна.ua.

Комментируя эти заявления, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российских регионов.

"Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признаёт Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть минский процесс, в рамках которого идёт вопрос о придании этим территориям особого статуса... Это внутреннее дело сугубо ДНР и ЛНР... Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".