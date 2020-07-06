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Главком ВМС Украины заявил о подготовке к боевым действиям с Россией

08:09 6.07.2020
Фото с сайта wikiwand.com

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Как пишет РИА Новости, об этих планах рассказал местным СМИ командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам Украина планирует "вернуть" Крым и готовится к войне с Россией. Неижпапа предрек "много потерь" в ходе этих военных действий, как со стороны украинских военных, так и со стороны гражданского населения. 

Неижпапа заявил, что Киев ожидает атаку российской армии на Херсонскую область с целью пустить воду Днепра в Крым. Сигналом для Украины к началу конфронтации станет "попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове".

"Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", — заявил Неижпапа.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Украинские политики отказываются восстановить подачу воды на полуостров, однако регулярно заявляют о "планах" России захватить Северо-Крымский канал. В действительности в республике есть источники пресной воды.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 16:11
Гость: ???

Нет...это его постоянное состояние невменяемости.
06.07.2020, 16:02
Гость: Шо?

Уже и китайцы "союзники" Украины? Вы там что...совсем спятили?
06.07.2020, 16:01
Гость: Это верно

Только на Украине учат виртуальную историю,потому такие глупые вопросы задают.
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