ВВС ОАЭ ударили по ливийской авиабазе Аль-Ватыя истребителями Mirage 2000-9

21:25

Авиабаза Аль-Ватыя подверглась ударам со стороны истребителей Mirage 2000-9, принадлежащих ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Объекты на авиабазе были уничтожены истребителями в ночь с 4 на 5 июля. Сообщалось об атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), однако эти сообщения не подтвердились. У ЛНА нет современных самолетов, способных на удары извне зоны действия турецких радарных систем.

Есть вероятность того, что атака была нанесена самолетами ВВС ОАЭ, и этому есть несколько подтверждений. В турецких СМИ появлялась информация от представителя операции «Вулкан гнева» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, который говорил о следе ОАЭ в нападении на авиабазу. Он также отметил, что самолеты поднялись с аэродромов Египта.

Также военный политолог из ОАЭ опубликовал благодарность Эмиратам за удар по Аль-Ватые в качестве урока для Турции. Позже публикация была удалена.

