Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

11:08

США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа. Об этом рассказал сам американский лидер в опубликованном 10 июля интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену.

На вопрос журналиста о том, была ли атака санкционирована самим президентом, Трамп ответил утвердительно.

По его словам, решение было принято после получения данных разведки о «вмешательстве» России в промежуточные выборы в 2018 году.

В мае прошлого года Трамп уже признавал ответственность США за атаку на «Агентство интернет-исследований», однако тогда отказался раскрывать подробности. Из-за действий американцев российская компания потеряла доступ в интернет, напоминают «Известия».

Комментируя информацию об атаке США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эти данные в очередной раз свидетельствуют о причастности официального Вашингтона к кибератакам. При этом Москва «не имеет и никогда не имела отношения к каким-либо киберпреступлениям».