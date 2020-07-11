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Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

11:08 11.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа. Об этом рассказал сам американский лидер в опубликованном 10 июля интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену.

На вопрос журналиста о том, была ли атака санкционирована самим президентом, Трамп ответил утвердительно.

По его словам, решение было принято после получения данных разведки о «вмешательстве» России в промежуточные выборы в 2018 году.

В мае прошлого года Трамп уже признавал ответственность США за атаку на «Агентство интернет-исследований», однако тогда отказался раскрывать подробности. Из-за действий американцев российская компания потеряла доступ в интернет, напоминают «Известия».

Комментируя информацию об атаке США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эти данные в очередной раз свидетельствуют о причастности официального Вашингтона к кибератакам. При этом Москва «не имеет и никогда не имела отношения к каким-либо киберпреступлениям».

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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11.07.2020, 15:43
Гость: blog2038,.

"При этом Москва «не имеет и никогда не имела отношения к каким-либо киберпреступлениям»."
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При этом Москва не имеет и никогда не имела никакого отношения к правде.
11.07.2020, 14:23
Гость: gvozd

по последним решениям нато, кибератака является основанием для Военного Ответа..
если следовать симметричным стандартам, а это единственный подход допустимый для Суверенной страны - пендосия официально призналась в нападении на рф и Военный Ответ будет законным и обоснованным..
но это если речь о Суверенной стране, а не о колонии.
11.07.2020, 13:44
Гость: Время Ч.

Трамп перед выборами решил мускулами поиграть?
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