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В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

23:22 14.07.2020

В столице Белоруссии и других городах страны начались стихийные акции протеста против решения ЦИК о недопуске к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В Минске на улицы вышли несколько сотен человек, на улице Немига протестующие вступили в драку с ОМОНом, передает Telegram-канал NEXTA.

Акции протеста, менее массовые, чем в столице, проходят также в Бресте, Гродно, Могилеве и других городах. Полиция задерживает людей. Точное количество задержанных неизвестно: по информации правозащитного центра «Весна», только в Минске задержаны 22 человека, среди них — несовершеннолетний, пятеро журналистов и рисующий комиксы блогер Анатолий Чилик. Задержанные также есть в Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Пружанах, пишет РБК.

14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом на выборы президента страны. Помимо него регистрацию прошли еще четыре кандидата: сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черечень и супруга находящегося в СИЗО видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

В то же время ЦИК Белоруссии не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало. В комиссии решили, что он не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей в свою поддержку.

Также Центризбирком страны отказался регистрировать на выборы бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико — главного оппонента Александра Лукашенко. Председатель комиссии сослалась на ошибки в его декларации и на участие в его кампании иностранной организации. Сам Бабарико при этом находится в СИЗО, его задержали 18 июня.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире
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