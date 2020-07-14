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ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты

18:28 14.07.2020
Фото с сайта rec.gov.by

ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко и еще четырех кандидатов на предстоящие 9 августа выборы главы государства. Оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации было отказано.

Зарегистрированные кандидаты:

  • Александр Лукашенко (президент Белоруссии);
  • Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической «Грамады»);
  • Светлана Тихановская (жена белорусского видеоблогера Сергея Тихановского; она выдвинула свою кандидатуру после того, как в отношении ее мужа, выступавшего с критикой главы государства, было возбуждено уголовное дело);
  • Андрей Дмитриев (сопредседатель движения «Говори правду»);
  • Анна Канопацкая (бывший депутат парламента).

Александр Лукашенко баллотируется на шестой президентский срок. Период предвыборной агитации для кандидатов в президенты начинается сегодня, 14 июля, и закончится 8 августа, пишет «Коммерсант».

Причиной отказа в регистрации Бабарико, считавшегося основным конкурентом Лукашенко на выборах, ЦИК назвал возбужденное в отношении политика уголовное дело. Сам Виктор Бабарико связывает уголовное преследование с выдвижением в кандидаты на пост главы государства.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия
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Комментарии читателей
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14.07.2020, 23:29
Гость: Евсей

Народ вряд-ли знает о том, что он батьку ненавидит. На переворот на Украине США потратили 5 млрд. дол. На свержение батьки, наверное, парочку млрд. Ставки на душу населения растут. На Януковича кричали, что он коррупционер. А вот, что с батькой. Неужели найдут у него скрытые капиталы в где-нибудь в размере, например, пяти годовых бюджетов Белоруссии? Виллу в Испании, как у Порошенко или тайный замок под охраной пингвинов в Антарктиде. А готовы ли волшебные кастроли-наголовники? Потом речевки что-нибудь из серии "батьку на гиляку". Внезапно прозревшие протестующие должны же продемонстрировать эффект сотой обезьяны и синхронно что-то закричать. Что с печеньками для награждения особо отличившихся? А потом самое важное - приглашены ли эксперты по стрельбе для отстрела новой "небесной" сотни? Отобраны ли кандидаты в оную? Не получились бы как на Украине, где в небесную сотню попали граждане, отошедшие ко Отцу за пределами Киева? Укреплено ли руководство американского посольства для более четкого руководства стихийными народными протестами? Подготовлены ли честнейшие журналисты для перехода в нужный момент на правильную сторону? Общественность желает знать кто назначен руководителем стихийного восставшего внезапно, как раз к выборам, прозревшего населения? Кто этот кандидат в народные герои, а может в сакральные жертвы? Заготовлена ли похоронная атрибутика для похорон народного героя, отдавшего свою жизнь против этого мерзкого владения - тайный замок в Антарктиде с пингвинами?
14.07.2020, 20:12
Гость: Да, именно они

Фальсификации приведут батьку на трон в очередной раз. Но народ его уже ненавидит...
14.07.2020, 20:04
Гость: Между прочим,

Какой у РБ замечательный герб!
Советский почти, для РФ он - пример:
Без царских регалий! И флаг тоже асовский! -
Не то что российский, предательски власовский...
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