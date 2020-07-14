ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко и еще четырех кандидатов на предстоящие 9 августа выборы главы государства. Оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации было отказано.
Зарегистрированные кандидаты:
- Александр Лукашенко (президент Белоруссии);
- Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической «Грамады»);
- Светлана Тихановская (жена белорусского видеоблогера Сергея Тихановского; она выдвинула свою кандидатуру после того, как в отношении ее мужа, выступавшего с критикой главы государства, было возбуждено уголовное дело);
- Андрей Дмитриев (сопредседатель движения «Говори правду»);
- Анна Канопацкая (бывший депутат парламента).
Александр Лукашенко баллотируется на шестой президентский срок. Период предвыборной агитации для кандидатов в президенты начинается сегодня, 14 июля, и закончится 8 августа, пишет «Коммерсант».
Причиной отказа в регистрации Бабарико, считавшегося основным конкурентом Лукашенко на выборах, ЦИК назвал возбужденное в отношении политика уголовное дело. Сам Виктор Бабарико связывает уголовное преследование с выдвижением в кандидаты на пост главы государства.