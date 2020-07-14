20:48

По итогам прошедших выборов должность главы Госсовета т.н. Правительства национального согласия Ливии осталась за Халедом аль-Мишри. Об этом сегодня сообщил канал Libya al-Ahrar и ряд арабских СМИ.

Напомним, Госсовет наряду с самим триполитанским «правительством» Файеза Сарраджа был сформирован в 2015 году в соответствии со Схиратскими соглашениями. Однако уже в 2018 полномочия этих органов власти истекли, а значит на данный момент власть ПНС и Госсовета нелегитимна.

Помимо этого, в состав многих структур ПНС входят боевики международных террористических группировок, помогающие Сарраджу незаконно удерживать власть в Ливии. Именно террористы ответственны за похищение двух российских ученых, социологов Максима Шугалея и Самера Суйэфана весной 2019 года. Несмотря на то, что россияне прибыли в страну по согласованию с ПНС, в ночь с 16 на 17 мая их захватили и поместили в частную тюрьму «Митига». Официальных обвинений ученым так и не предъявили.

После похищения именно Халед аль-Мишри связался с Фондом защиты национальных ценностей, чтобы обсудить условия освобождения Шугалея и Суэйфана. Он фактически потребовал от Москвы официального признания легитимности ПНС на международной арене в обмен на свободу социологов.

Глава Фонда Александр Малькевич ответил на это отказом, аргументировав его тем, что общественная организация не может влиять на внешнеполитический курс Кремля. И более того, Москва не имеет дел с шантажистами.

После того как аудиозапись разговора с аль-Мишри стала достоянием общественности, многие страны выступили с критикой действий председателя Госсовета ПНС.

