Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин

18:32

ЦИК Белоруссии опубликовала в печатном номере газеты «СБ. Беларусь сегодня» декларации пяти кандидатов в президенты страны за 2019 год.

Как следует из деклараций, действующий глава государства Александр Лукашенко в прошлом году заработал 117 068 белорусских рублей (около 3,4 млн российских рублей). Речь идет о его зарплате — 9755 белорусских рублей (286 тыс. российских) в месяц.

При этом в декларации не указано сведений ни о каком имуществе — домах, квартирах, участках либо гаражах. Другого имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко, согласно документу, также нет.

Доход супруги президента Галины Лукашенко за прошлый год составил 5560 белорусских рублей (около 161 тыс. российских рублей). Как следует из документа, это пенсия и доход от акций. Женщине принадлежит жилой дом площадью 196 кв. м в городе Шклов Могилевской области, половина дома площадью 54 кв. м в Шкловском районе и земельный участок. Также Галина Лукашенко владеет 56 акциями Шкловского маслодельного завода.

В последний раз Лукашенко отчитывался о доходах перед предыдущими выборами президента, которые прошли в 2015 году. Как и сейчас, в декларации за 2014 год была упомянута только президентская зарплата — более 551 млн белорусских рублей, пишет РБК.