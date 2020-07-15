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Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин

18:32 15.07.2020
Фото с сайта kremlin.ru

ЦИК Белоруссии опубликовала в печатном номере газеты «СБ. Беларусь сегодня» декларации пяти кандидатов в президенты страны за 2019 год. 

Как следует из деклараций, действующий глава государства Александр Лукашенко в прошлом году заработал 117 068 белорусских рублей (около 3,4 млн российских рублей). Речь идет о его зарплате — 9755 белорусских рублей (286 тыс. российских) в месяц.

При этом в декларации не указано сведений ни о каком имуществе — домах, квартирах, участках либо гаражах. Другого имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко, согласно документу, также нет.

Доход супруги президента Галины Лукашенко за прошлый год составил 5560 белорусских рублей (около 161 тыс. российских рублей). Как следует из документа, это пенсия и доход от акций. Женщине принадлежит жилой дом площадью 196 кв. м в городе Шклов Могилевской области, половина дома площадью 54 кв. м в Шкловском районе и земельный участок. Также Галина Лукашенко владеет 56 акциями Шкловского маслодельного завода.

В последний раз Лукашенко отчитывался о доходах перед предыдущими выборами президента, которые прошли в 2015 году. Как и сейчас, в декларации за 2014 год была упомянута только президентская зарплата — более 551 млн белорусских рублей, пишет РБК.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 22:17
Гость: Евгений В

Вчера из видео на Ютубе узнал, что председатель московской думы получает зар. плату в 162 МИЛЛИОНА В МЕСЯЦ. После этой новости хочется как следует матюгнуться, но это уже будет экстремизм.
15.07.2020, 22:13
Гость: Алексей

Если бы у батьки было, уже бы все показали. Да он и президент, и то его сын. Ему просто не нужно пачкаться имея такой контроль в стране.

Да и правильный он мужик в целом.
Это наверно единственный государственный лидер на территории СНГ который понятен русскому народу, который за него, и который мог бы быть президентом РФ, Украины и Белоруссии и очень успешным.

Из общения с представительницей белорусской "оппозиции" я понял что единственное недовольство к Батьке, это то что он пожизненный президент. Ок принято. Но в США пожизненная система и на всем западе так, головы президентов вроде меняются а система та же. Вот и что лучше? Глубинное государство или просто царь?

Мне кажется царь, потому что к царю хоть можно попасть и пожаловаться, а в бюрократии улыбающегося глубинного государства где всё типа по закону можно просто захлебнуться от отчаяния. И вот и в Америке эта система "deep state" достала людей и даёт сбои. Политики не знают как быть. Проще все закрыть снова на карантин. Так тогда и вопрос к Белорусской оппозиции. В зачем менять батьку то? И на что? На западную демократию? Которая вот трещит по швам.

В Украине вот сменили, "авторитарного вора" что таки да было, Янык брал себе много. Жил он широко. Но кем заменили то? Ещё большими ворами с Израильскими паспортами, которые начали войну, посеяли вражду в стране, снесли памятники, и разворовали все что можно купив себе ещё больше усадьбы на западе.
15.07.2020, 21:27
Гость: Скромный, как Сталин

И тоже-генералисимус.
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