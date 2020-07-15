Китай введет ответные санкции против США

09:25

Власти Китая введут санкции против США в ответ на принятие Вашингтоном закона "Об автономии Гонконга", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о подписании закона и президентского указа о привлечении Пекина к ответственности за действия в отношении Гонконга. Документ, в частности, вводит санкции против ряда зарубежных компаний и лиц, которые, по мнению США, причастны к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение этого региона как особого административного района страны.

В заявлении внешнеполитического ведомства КНР говорится, что документ США "злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга", а также содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая. Тем самым США нарушают международное право и основные нормы международных отношений и грубо вмешиваются в дела Гонконга и во внутренние дела Китая.

"Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против", - говорится в китайском МИД.

В связи с этим, "для защиты собственных законных интересов" власти введут ответные санкции против имеющих к этому документу граждан США и американских организаций.

Китайские власти призвали Вашингтон не вводить в действие данный документ, а также прекратить любое вмешательство во внутренние дела страны.

В 2019 году в Гонконге начались акции протеста против законопроекта об экстрадиции, который жители автономии восприняли как подрыв особого статуса региона. В октябре того же года на фоне протестов документ был полностью отозван.

Тридцатого июня вступил в силу новый закон — о нацбезопасности. Он предусматривает запрет на подрывную, сепаратистскую, террористическую деятельность и сговор с иностранцами. Митинги в Гонконге продолжились, США обвиняют Пекин в покушении на автономию региона.