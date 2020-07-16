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Штабы соперников Лукашенко на выборах решили объединить усилия

19:05 16.07.2020
Стоп-кадр из видео
Стоп-кадр из видео

Штабы сразу трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить силы на грядущих выборах. Об этом сообщает Tut.by.

Они решили объединиться на встрече представителей штабов не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также зарегистрированной Центризбиркомом кандидатом Светланы Тихановской. Оппозиционеры анонсировали пять принципов предвыборной кампании:

- призвать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и проголосовать;

- освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставить им право на пересмотр дел в независимых и честных судах;

- провести повторные честные выборы после 9 августа;

- информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами;

- призывать участвовать в инициативах за честные выборы и становиться наблюдателями, призывать в момент голосования использовать механизмы фиксации своего голоса и явки.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предвыборные штабы Бабарико и Цепкало стоят за организацией несанкционированных акций протеста.

В минувший вторник недопуск Бабарико на выборы вызвал акции протеста, которые вылились в стычки с ОМОНом. Задержаны почти 300 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Темы: Выборы в представительные органы власти в мире, Александр Лукашенко, Акции протеста оппозиции в Минске
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.07.2020, 21:23
Гость: Нетак

Может не будет больше таракана. И остальные на просторах СНГ разбегутся.
16.07.2020, 21:07
Гость: tr

Кремль выпустил своих либеральных клоунов. Но Батька их задавит.
16.07.2020, 20:19
Гость: Обнуленные

всех стран соединяйтесь!
Все комментарии (4)
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