Армяне и азербайджанцы подрались в Лондоне

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17 июля произошла стычка между гражданами Армении и Азербайджана около здания посольства Армении в Лондоне. В происходящее пришлось вмешаться полиции.

Представители двух стран столкнулись во время проведения акций, посвященных военным столкновениям на границе двух государств, сообщает телеканал 360.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно о том, что представители двух государств готовы провести переговоры по вопросу Карабаха. Более того, как только позволят обстоятельства, в спорный регион вернутся наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 12 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в обстреле сел на границе стран в Товузском районе. Уже есть пострадавшие и погибшие как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана.