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Армяне и азербайджанцы подрались в Лондоне

16:32 17.07.2020

17 июля произошла стычка между гражданами Армении и Азербайджана около здания посольства Армении в Лондоне. В происходящее пришлось вмешаться полиции.

Представители двух стран столкнулись во время проведения акций, посвященных военным столкновениям на границе двух государств, сообщает телеканал 360.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно о том, что представители двух государств готовы провести переговоры по вопросу Карабаха. Более того, как только позволят обстоятельства, в спорный регион вернутся наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 12 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в обстреле сел на границе стран в Товузском районе. Уже есть пострадавшие и погибшие как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана. 

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 21:18
Гость: алварез

Во с этим я с вами согласен!
17.07.2020, 21:17
Гость: алварез

Армяне в наглую забрали земли азеров( не только Карабах, но и Агдам и другие районы в 90-х годах, не без помощи российских войск в то время дислоцированных в армении, а азеры уже к тому российские базы вывели), а теперь тихой сапой захватывают Сочи, Краснодарский край и Ростовскую область!
17.07.2020, 21:13
Гость: алварез

Тебе бы "умнику" посмотреть кадры как азеры уничтожают позиции ар, а потом чирикать об успехах армян.Ваши же армянские оппозиционные сми воют о 200 погибших!Хе-хе. И судя по взрывам со съёмок беспилотников это правда!
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