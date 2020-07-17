В Конгрессе США готовят закон против «российских хакеров»

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В Конгрессе США разрабатывается законопроект, направленный на защиту от российских хакеров, которые, якобы, занимаются сбором информации о разработках вакцины от коронавируса COVID-19.

Автором документа выступил лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти, сообщает ТАСС. По его словам, "злономеренные действия Москвы" не должны остаться без контроля.

"В ближайшие дни я представлю законодательство, гарантирующее то, что российские хакеры понесут ответственность за свои действия", - в частности, заявил он.

Ранее Национальный центр кибербезопасноти Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения.