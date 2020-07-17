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В Конгрессе США готовят закон против «российских хакеров»

08:31 17.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В Конгрессе США разрабатывается законопроект, направленный на защиту от российских хакеров, которые, якобы, занимаются сбором информации о разработках вакцины от коронавируса COVID-19.

Автором документа выступил лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти, сообщает ТАСС. По его словам, "злономеренные действия Москвы" не должны остаться без контроля. 

"В ближайшие дни я представлю законодательство, гарантирующее то, что российские хакеры понесут ответственность за свои действия", - в частности, заявил он. 

Ранее Национальный центр кибербезопасноти Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения.

Темы: Отношения России и США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 11:29
Гость: gvozd

это Очередная атака на свободу слова в сша.
программирование - это свобода слова.
в сша огромное количество программистов которые активно работают Против Системы.
сосбно сами хакеры появились как протестное движение против попытки олиграхии сша закрыть разработки в области компьютеров Только для Кагала и не допустить людей к этим знаниям.
первые хакеры публиковали "секретные" документы корпораций и правительства о том как лучше грабить и держать людей в повиновении.
просто надо помнить - это Все Виртуально.. мир фантазий, слова..
какие могут быть "преступления" в мире фантазий?
смешно.
17.07.2020, 11:02
Гость: Ссссс!!!!!!!

В конце концов США стали вторым Китаем времен еще СССР.1001е китайское предупреждение чем хуже все новых санкций США против нас и мира.
17.07.2020, 10:33
Гость: вппва

сдурели
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