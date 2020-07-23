В Китае заявили об угрозах расправы в адрес посольства КНР в Вашингтоне

08:40

Китай заявил, что в адрес китайского посольства в Вашингтоне начали поступать угрозы физической расправы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, это стало возможным из-за враждебной политики властей США. "В результате клеветы и ненависти, которые раздувают администрация США, китайское посольство получило угрозы взрыва бомбы и угрозы расправы", - заявила она, обвинив также дипломатов США в Пекине в "публичном нападении на китайскую политическую систему".

Ранее, в среду, президент США Дональд Трамп распорядился закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус в свою очередь отмечала, что решение о закрытии консульства принято для обеспечения защиты американской интеллектуальной собственности.

Позже американский лидер заявил, что не исключает закрытие и других дипломатических миссий Китая в стране.

"Что касается закрытия дополнительных миссий, то это всегда возможно", - в частности заявил Трамп, отметив, что в закрытом консульстве "был огонь, они жгли документы".

Китай пообещал принять решительные ответные меры.