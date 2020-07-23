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В Китае заявили об угрозах расправы в адрес посольства КНР в Вашингтоне

08:40 23.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Китай заявил, что в адрес китайского посольства в Вашингтоне начали поступать угрозы физической расправы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, это стало возможным из-за враждебной политики властей США. "В результате клеветы и ненависти, которые раздувают администрация США, китайское посольство получило угрозы взрыва бомбы и угрозы расправы", - заявила она, обвинив также дипломатов США в Пекине в "публичном нападении на китайскую политическую систему".

Ранее, в среду, президент США Дональд Трамп распорядился закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус в свою очередь отмечала, что решение о закрытии консульства принято для обеспечения защиты американской интеллектуальной собственности.

Позже американский лидер заявил, что не исключает закрытие и других дипломатических миссий Китая в стране. 

"Что касается закрытия дополнительных миссий, то это всегда возможно", - в частности заявил Трамп, отметив, что в закрытом консульстве "был огонь, они жгли документы".

Китай пообещал принять решительные ответные меры.

Темы: Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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23.07.2020, 13:14
Гость: Аnton

Похоже Трамп не на шутку рассердился,и это только начало.
23.07.2020, 12:15
Гость: Алексей

Берегите нервы и силы. Они ещё пригодятся.
23.07.2020, 11:17
Гость: О крупнейшей в мире преступной организации- ООН.

Если хотите узнать, что в ООН творится- погуглите "Fraud and corruption at UN", "James Wasserstrom case", "Anders Kompass case", "Peter Gallo UN", "Employee abuse at UN",
"Sexual abuse and harassment at UN", "UNHCR corruption".
Узнаете много интересного про ООНовскую мафию.
А ВОЗ- это ООНовское агентство и естественно, им руководит шайка воров, бандитов и мошенников. Так же, как и другими агентствами ООН.
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