Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду

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Китайские власти потребовали закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань, сообщает РИА Новости.

Это требование прозвучало в ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне в минувшую среду.

В США власти объяснили свое требование необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине пообещали предпринять ответные шаги.

Утром 24 июля МИД КНР уведомил американское посольство о решении отозвать "лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду" и потребовал от консульства прекратить любую деятельность и мероприятие.

В заявлении китайского министерства говорится, что данное требование является "законным и необходимым ответом", которые соответствуют международному праву, нормам международных отношений и дипломатической практики. Ответственность за происходящее власти КНР полностью возложили на Вашингтон. Они призвали США пересмотреть свое отношение к Китаю и "создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений".