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Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду

09:25 24.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Китайские власти потребовали закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань, сообщает РИА Новости.

Это требование прозвучало в ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне в минувшую среду.

В США власти объяснили свое требование необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине пообещали предпринять ответные шаги. 

Утром 24 июля МИД КНР уведомил американское посольство о решении отозвать "лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду" и потребовал от консульства прекратить любую деятельность и мероприятие. 

В заявлении китайского министерства говорится, что данное требование является "законным и необходимым ответом", которые соответствуют международному праву, нормам международных отношений и дипломатической практики. Ответственность за происходящее власти КНР полностью возложили на Вашингтон. Они призвали США пересмотреть свое отношение к Китаю и "создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений".

Темы: Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 17:25
Гость: Робин Гуд

Вот это я понимаю жёсткий ответ, а не наше соплежуйство...
24.07.2020, 17:02
Гость: Причем

Переносят в сумках, на тележках и в мешках.
24.07.2020, 16:03
Гость: Виктор

Выкинуть америкосов, вообще, всех из Китая! Пусть попробует прожить этот обнаглевший сырьевой придаток Китая без гигантской промышленности Китая, без китайских технологий! И, вообще, пора уже Китаю и России останавливать печатный станок за океаном и опломбировать его! А десантникам взять под контроль ржавое ядерное оружие Дяди Сэма, отставшее от российского на 15 лет.
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