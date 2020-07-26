Азербайджанская диаспора провела на Украине антироссийские митинги

14:04

Представители азербайджанской диаспоры на Украине провелив Киеве и Харькове акции в поддержку действий официального Баку против Армении. Митингующие также обвинили Россию в «оккупации Карабаха и Крыма».

Представитель диаспоры Ялчин Гахраманоглу объявил азербайджанцев братским народом Украины и пообещал вместе с экстремистами из запрещенного в РФ меджлиса бороться за «возвращение Крыма и Карабаха», сообщает «ПолитНавигатор».

«Мы искренне благодарны Украине за объективную оценку кровавых событий, которые происходили на границе Азербайджане и Армении. Украина поддержала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. В самые трудные минуты для Азербайджана его поддержала как братская Турция, так и братская Украина, и другие. Мы хотим отметить со своей стороны, что считаем Украину своей второй родиной. Мы будем интегрироваться вместе с нашими братьями крымскими татарами, будем бороться вместе с ними... А сегодня мы еще хотим сказать, что Крым и Карабах – наша общая боль, и мы будем бороться вместе до конца, до освобождения Карабаха и до освобождения Крыма», – заявил Гахраманоглу.

В Харькове на митинге то и дело выкрикивали националистические лозунги «Слава Украине» и скандировали «Карабах».

«Вы знаете, у нас вторая родина – Украина. От имени нашего народа, наших аксакалов и нашей молодежи благодарю наше правительство. Слава Украине, слава героям! Украина в первый день карабахского конфликта всегда была на стороне Азербайджана, на стороне правды, на стороне, которую каждое суверенное государство должно иметь. Мы знаем, и Украина страдает от российской империи – так же и Азербайджан страдает», – заявил представитель диаспоры Вагиф Алваратов.