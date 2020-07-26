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Азербайджанская диаспора провела на Украине антироссийские митинги

14:04 26.07.2020
Фото со страницы Азербайджанской диаспоры на Украине в Facebook

Представители азербайджанской диаспоры на Украине провелив Киеве и Харькове  акции в поддержку действий официального Баку против Армении. Митингующие также обвинили Россию в «оккупации Карабаха и Крыма».

Представитель диаспоры Ялчин Гахраманоглу объявил азербайджанцев братским  народом Украины и пообещал вместе с экстремистами из запрещенного в РФ меджлиса бороться за «возвращение Крыма и Карабаха», сообщает «ПолитНавигатор».

«Мы искренне благодарны Украине за объективную оценку кровавых событий, которые происходили на границе Азербайджане и Армении. Украина поддержала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. В самые трудные минуты для Азербайджана его поддержала как братская Турция, так и братская Украина, и другие. Мы хотим отметить со своей стороны, что считаем Украину своей второй родиной. Мы будем интегрироваться вместе с нашими братьями крымскими татарами, будем бороться вместе с ними...  А сегодня мы еще хотим сказать, что Крым и Карабах – наша общая боль, и мы будем бороться вместе до конца, до освобождения Карабаха и до освобождения Крыма», – заявил Гахраманоглу.

В Харькове на митинге то и дело выкрикивали националистические лозунги «Слава Украине» и скандировали «Карабах».

«Вы знаете, у нас вторая родина – Украина. От имени нашего народа, наших аксакалов и нашей молодежи благодарю наше правительство. Слава Украине, слава героям! Украина в первый день карабахского конфликта всегда была на стороне Азербайджана, на стороне правды, на стороне, которую каждое суверенное государство должно иметь. Мы знаем, и Украина страдает от российской империи – так же и Азербайджан страдает», – заявил представитель диаспоры Вагиф Алваратов.

Темы: Россия, Азербайджан, Украина, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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26.07.2020, 20:24
Гость: Михаил

Алексей написал и его опубликовали: "Самое лучше для Азербайджана это признать Нагорный Карабах армянским".
Михаил написал: "Самое лучше для России это признать Крым украинским". Задача: удастся ли это кому-то прочесть.
26.07.2020, 20:12
Гость: Лаврова скоро заблудят или в отпуск отправят

Иногда действия кремля могут приносить и положительные результаты !Теперь Симоньян,Лавров (Калантарян), Кеосаян,Бабаян, Степанян ,Геворг Мирзаян,Араик Степанян,Мигранян,Шахназаров,Каринэ Геворгян,Габрелян,Гаспарян,Багдасаров,Кургинян временно чувствовавшие себя русскими перестанут учить жить россиян.Спрячутся нафиг.Иначе и пасть могут порвать.Кургинян с бегающими глазками как у примитивного воришки первый на очереди.Шахназаров старший чуть умеренный и иногда у него прорываются здравый реализм.Что Мишу Шахназарова я долгое время не слышу?
А вы хотя бы одного азера вспомните ,который совал бы свой нос и в дела Украины,и в дела России,усугубляя негатив к здравому смыслу и в конечном итоге к самой России?
26.07.2020, 20:08
Гость: Депутатики боятся его жутко (реакция мгновенная)

Он не чистокровный, а наполовину осетин. Вообще, секретов за его личностью много. Думаю, что книга бы вышла с "Войну и мир".
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