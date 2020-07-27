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МИД Германии выступил против возвращения России в G7

08:22 27.07.2020
Саммит G7
Фото с сайта wikipedia.org

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна выступает против возвращения России к формату "Большой семерки". Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Rheinische Post.

По словам Мааса, причиной исключения РФ из данного формата стало присоединение Крыма, а также ситуация на Украине, и пока оба данных вопроса не разрешены, возможностей для возвращения России в "Большую семерку" Германия не видит.

Он также выступил против предложения президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 помимо России еще Индию, Республику Корею и Австралию. Дипломат отметил, что формат продразумевает саммит семи стран или двадцати, но не одиннадцати или двенадцати. 

"Большая семерка" или G7 — это объединение семи экономически развитых стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, формат был расширен в 1998 году за счет приглашения России. Россия была "исключена" из G7 после присоединения Крыма.

Темы: Международная политика, Международные отношения, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 13:21
Гость: gvozd

G7 — это объединение семи экономически развитых стран
--
нет.
такой оргнзации как Г.. вообще НЕ существует формально.
это масонский сходняк который в Нарушение национальных конститцуции Узурпирует власть в государствах.
ни одна конституция указанных стран НЕ имеет такой ветви власти как Г..
по сути, народы Потеряли даже Видимость представительства своих интересов в этой масонской пирамиде
- все решается тайно, за закрытыми дверями.
решения этой кучки узурпaторов спускаются как Приказы всему миру.
кстати, это Паралельная ООН структура. что является очередным Прямым Нарушением устава оон..
участников этого сходняка должны арестовать спецслужбы этих стран
- за заговор по неконституционному захвату власти.
27.07.2020, 13:16
Гость: .. лживота

организовала антиконституционный переворот на Украине только для того, чтобы туда как можно быстрее продвинуть НАТО. Такова была основная цель п.... Не вышло. Раз не вышло, значит виновата Россия, потому что расстроила планы .. на Крым и всю Украину в целом. То, что это планы ублюдочные - это никого не волнует, кроме России.
27.07.2020, 13:09
Гость: грек

6 тыш, собственность 100%, немецкие предприятия на рынке России, Северный, одной трубы нехватило, второю погнали, хорошо вовремя санкицией приостановили.....молодец Путин всё напирёт знает.....
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