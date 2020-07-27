МИД Германии выступил против возвращения России в G7

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна выступает против возвращения России к формату "Большой семерки". Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Rheinische Post.

По словам Мааса, причиной исключения РФ из данного формата стало присоединение Крыма, а также ситуация на Украине, и пока оба данных вопроса не разрешены, возможностей для возвращения России в "Большую семерку" Германия не видит.

Он также выступил против предложения президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 помимо России еще Индию, Республику Корею и Австралию. Дипломат отметил, что формат продразумевает саммит семи стран или двадцати, но не одиннадцати или двенадцати.

"Большая семерка" или G7 — это объединение семи экономически развитых стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, формат был расширен в 1998 году за счет приглашения России. Россия была "исключена" из G7 после присоединения Крыма.