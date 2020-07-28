Украина возмутилась парадом Военно-морского флота РФ в Севастополе

09:11

Министерство иностранных дел Украины направило в российское посольство в Киеве ноту протеста из-за военно-морского парада, состоявшегося 26 июля в Севастополе.

Как пишет РИА Новости, Украина считает проведенный парад нарушением Россией норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 года без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", — в частности, говорится в заявлении.

Военно-морской парад прошел в Севастополе 26 июля и был приурочен ко Дню Военно-морского флота. В первой парадной линии в Севастопольской бухте выстроились восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.

Во второй линии почетное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно "Коммуна".

Праздник завершился концертом и фейерверком.