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Украина возмутилась парадом Военно-морского флота РФ в Севастополе

09:11 28.07.2020
Скриншот с YouTube

Министерство иностранных дел Украины направило в российское посольство в Киеве ноту протеста из-за военно-морского парада, состоявшегося 26 июля в Севастополе.

Как пишет РИА Новости, Украина считает проведенный парад нарушением Россией норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 года без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", — в частности, говорится в заявлении.

Военно-морской парад прошел в Севастополе 26 июля и был приурочен ко Дню Военно-морского флота. В первой парадной линии в Севастопольской бухте выстроились восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.

Во второй линии почетное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно "Коммуна".

Праздник завершился концертом и фейерверком.

Темы: Российский Военно-морской флот, Отношения России и Украины, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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28.07.2020, 11:30
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Вот просто перефразирую: Россия правильно делает. Да и санкции медленно, но упорно делают своё дело.
Не находите забавным?
28.07.2020, 11:24
Гость: Слушай сюда стеснительный!

Ты подставляешься своим постом, раз ты так реагируешь и топишь за Украину.
В 2014 в феврале месяце на Украине произошёл вооружённый государственный переворот с помощью нацистских боевиков ПРАВОГО СЕКТОРА и СВОБОДЫ.
Результат переворота на Украине.
1. Насильственная украинизация и дерусификация (запрет преподавания в школах русского языка).
2. Запрет компартии и её сомволов. В тюрьму могут посадить за ношение Георгиевской Ленточки и за Красное Знамя победы.
3. На улицах Киева и других крупных городов маршируют нацисты.
4. Забыли настоящих героев таких как Ковпак, Молодогвардейцы и т.д. и заменили их на фашистских псевдогероев Бандеру и Шухевича.
5. Лениноповал.
6. Захватывание церквей, томос и навязывание псевдорелигии.
Как следствие:
Крым ВЕРНУЛСЯ на свою Родину Россию.
Донбас с оружием в руках защищается от нацистов и уже НИКОГДА не вернётся на Украину.
Со временем Юговосток тоже отколется. Ведь люди знают, что Юговосток в начале прошлого века к Украине присоединил Ленин, и видимо в отместку нацистские власти решили снести все памятники Ленина, не логично как-то получается, ведь надо было в знак благодарности сооружать памятники, а они их разрушают. ВООБЩЕМ У ...
28.07.2020, 11:03
Гость: Владимир

Плевать нам на нынешнюю укрию
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