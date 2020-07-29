США перебросят войска из Германии поближе к границам России

18:07

Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о ротациях американских военных в Европе.

Так, из Германии выведут 11,9 тысячи военных, тем самым военный контингент в этой стране будет уменьшен с 36 тысяч до 24 тысяч. Вывод части контингента начнется в течение нескольких недель, пишет РИА Новости.

Из этого количества, 5600 военных будут размещены в странах НАТО, 6400 будут дислоцироваться в Европе на основе ротации. Домой, в США поедут 4500 военнослужащих бронетанковых войск. Около 2500 военнослужащих ВВС в Великобритании, которые занимаются дозаправкой самолетов, останутся в королевстве.

По словам Эспера, часть военных на основе ротации будут размещены на "востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.

В частности, в Италию, ближе к Черноморскому региону", перебазируют полк истребителей.

Эспер отмети, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.