США перебросят войска из Германии поближе к границам России
Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о ротациях американских военных в Европе.
Так, из Германии выведут 11,9 тысячи военных, тем самым военный контингент в этой стране будет уменьшен с 36 тысяч до 24 тысяч. Вывод части контингента начнется в течение нескольких недель, пишет РИА Новости.
Из этого количества, 5600 военных будут размещены в странах НАТО, 6400 будут дислоцироваться в Европе на основе ротации. Домой, в США поедут 4500 военнослужащих бронетанковых войск. Около 2500 военнослужащих ВВС в Великобритании, которые занимаются дозаправкой самолетов, останутся в королевстве.
По словам Эспера, часть военных на основе ротации будут размещены на "востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.
В частности, в Италию, ближе к Черноморскому региону", перебазируют полк истребителей.
Эспер отмети, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.