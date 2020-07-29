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США перебросят войска из Германии поближе к границам России

18:07 29.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о ротациях американских военных в Европе.

Так, из Германии выведут 11,9 тысячи военных, тем самым военный контингент в этой стране будет уменьшен с 36 тысяч до 24 тысяч. Вывод части контингента начнется в течение нескольких недель, пишет РИА Новости.

Из этого количества, 5600 военных будут размещены в странах НАТО, 6400 будут дислоцироваться в Европе на основе ротации. Домой, в США поедут 4500 военнослужащих бронетанковых войск. Около 2500 военнослужащих ВВС в Великобритании, которые занимаются дозаправкой самолетов, останутся в королевстве.

По словам Эспера, часть военных на основе ротации будут размещены на "востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.

В частности, в Италию, ближе к Черноморскому региону", перебазируют полк истребителей.

Эспер отмети, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.

Темы: Военно-политический блок НАТО, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 22:50
Гость: Алексей

Вот так работает глубинное государство США. А президент США говорит о возвращении армии домой, и о изолицианизме. А пойдут они в Польшу, Румынию, и ждите обострения на Украине.

А тем не менее наши домашние "спецы"аналитики утверждают что Трамп борится с глобалистами демократами. У них нет другого выхода просто. Западный мир банкрот, осталась только военная мощь которую они скопили на этот черный день. О чем и Хиллари Клинтон говорила ещё когда ее Билл был президентом, в 90е годы, самые лучшие для США из прихода такого количества денег в страну из развалившегося соц-лагеря.

Но то было тогда, и русские люди не знали что такое запад и верили им. А сейчас? Ну зачем играть в пиндосскую провокацию под названием -коронавирус?

Их элита пытается решить свои проблемы, закрыв своих мышей на карантин. А у нас дома зачем это делают? А спасибо вот такое = сдерживание России.
29.07.2020, 22:33
Гость: член Госсовета

Надо опередить тупых американцев, и устроить на Беларусии, Новоросстию!
29.07.2020, 22:06
Гость: Серьёзно?

Так это, оказывается, Лукашенко ерундой занимается?
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