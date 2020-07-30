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Источник в ливийском ПНС подтвердил попытку выдать российских ЧОПовцев за бойцов ЧВК «Вагнер»

23:50 30.07.2020
Скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"

 Журналисты из белорусского информагентства «БелТа» сообщили о задержании 33 россиян, назвав их бойцами ЧВК «Вагнер»

Арабские СМИ опубликовали документ, согласно которому россиян из ЧВОК «МАР» собирались обманом заманить на территорию Ливии, чтобы затем выдать за бойцов ЧВК «Вагнер». Информатор сообщил, что ЧОПовцев пригласили в североафриканскую страну, предложив по контракту защищать нефтеналивной порт Зувара.

Предполагается, что россиян собирались пленить, а затем выдать их присутствие за «российское вмешательство». Таким образом Правительство национального согласия надеялось подтвердить собственные вбросы о российской поддержке сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

Источник «Срочных новостей Ливии» передал журналистам договор между Национальной нефтяной корпорацией Ливии и «ЧВОК МАР». Подписать документ от российской стороны должен был старший офицер Милаев Арем Викторович.

Согласно документу, российские сотрудники ЧВОК «МАР» должны были предоставить охранные услуги на режимном объекте нефтеналивного порта Зувара, который контролирует ПНС. Согласно одному из пунктов соглашения, в случае разрушения инфраструктуры охраняемой территории сотрудники ЧВОК несли бы за это полную ответственность. 

Власти Триполи надеялись задержать россиян и выдать их присутствие в Ливии за пресловутый «русский след». Подписание контракта с представителями ННК Ливии об оказании соответствующих услуг должно было состояться в турецком городе Стамбул.

Встреча в Турции не состоялась, поскольку 29 июля россиян задержали на территории Белоруссии. Журналисты из местного информагентства «БелТа» сообщили о задержании 33 россиян, назвав их бойцами ЧВК «Вагнер». Присутствие россиян в стране связали с попыткой вмешаться в президентские выборы.

Это предположение было опровергнуто после допроса задержанных. Сотрудники ЧОП рассказали о планах сотрудничать с ливийским ПНС.

Темы: Спецслужбы, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 10:09
Гость: :))

То есть они летели охранять порт в Турцию, но заманить их хотели в Ливию охранять порт боевиков, которые воюют с Хавтаром. То есть Батька спас россиян от плена и позора. Вот это поворот.
31.07.2020, 10:06
Гость: Диагнозу

Это вы про того кто до сих пор в бункере прячется?
31.07.2020, 10:05
Гость: Вадим

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