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Задержанные под Минском сотрудники ЧВК направлялись в Венесуэлу

20:05 1.08.2020
Скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"

Авторы проекта WarGonzo выяснили, что целью задержанных 29 июля под Минском сотрудников ЧВК была вовсе не Белоруссия, а Венесуэла.

Руководитель WarGonzo заявлял ранее, что ЧВОК «Мар» специализируется на обеспечении безопасности промышленных объектов. Сотрудники организации ранее охраняли нефтяные месторождения в Венесуэле и золотые прииски Судане.

Вполне вероятно, что задержанные направлялись именно в Венесуэлу, потому как ситуация на границе с Колумбией сейчас изрядно накалена. Поэтому услуги частной охранной компании пришлись бы очень кстати.

WarGonzo подчеркивает, что многие бойцы белорусских спецподразделений тоже летали в эти страны. В данный момент авторы проекта проверяют всю полученную от своих источников информацию, чтобы в скором времени опубликовать подробный материал на эту тему.

Также руководитель следственной группы СК Белоруссии Александр Агафонов рассказал, куда летели члены ЧВОК «Мар». По его словам, у задержанных россиян обнаружили авиабилеты в Стамбул на 25 июля. Но, как выяснилось, намерения лететь туда не было – лишь 15 сотрудников собирались лететь в Турцию, 11 в Венесуэлу, один летел в Сирию и двое – на Кубу. Агафонов выразил сомнение, что один рейсовый самолет может облететь разные континенты, высадив пассажиров в нужных им местах.

Но СК упустил из внимания тот факт, что сейчас из-за карантинных мер прямых рейсов из Турции в Венесуэлу нет и не будет до 12 августа. Поэтому логисты ЧВОК «Мар» спланировали такой крайне неудобный маршрут.

Бойцы должны были вылететь из Минска в Стамбул рейсом ТК284 Turkish Airlines.

Учитывая, что единственный способ долететь до Латинской Америки – это через Испанию, россиянам нужно было сначала лететь в Мадрид, оттуда – на Кубу, а уже затем – вылетать до аэропорта Симона Боливара в Каракасе.

Но у задержанных были билеты до Стамбула, а это означает, что сотрудникам ЧВОК «Мар» необходимо было провести там несколько дней и только потом покупать билеты в следующие пункты назначения. Очевидно, что составлением маршрута занимались плохо проинформированные и некомпетентные люди.
 

Темы: Спецслужбы, Белоруссия
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Комментарии читателей
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02.08.2020, 01:08
Гость: Алекс

А что за ЧВОК такой? Песков сказал, что нет в РФ никаких чвоков и чвков. И, это, Прилепину не верить теперь, что белорусы поймали несколько и его орлов? И, виновата, конечно логистика, да. "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону". Пока отмазки ну уж очень несерьёзные, а дело-то ход набирает. Думаю, Лукашенко выставит за их освобождение очень немаленький счёт, иначе полетят орлы в стольный град Кыив.
02.08.2020, 00:47
Гость: Евгений В

Нет не правильно. С Белорусией вопрос не легального транзита наемников должен быть согласован заранее, иначе это нарушение всех законов независимого государства. Виноват не Лукашенко и не КГБ Белоруссии, а власть и спец службы РФ. Очередно провал, никчемных "профессионалов". Разучились работать, нюх потеряли.
01.08.2020, 23:02
Гость: Палыч

А сарказма сколько,особенно от бандеровских "цеэвропэйцев!"Просто Батька сейчас в состоянии аффекта,вот и раздувает всё подряд.
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