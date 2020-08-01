Задержанные под Минском сотрудники ЧВК направлялись в Венесуэлу

20:05

Авторы проекта WarGonzo выяснили, что целью задержанных 29 июля под Минском сотрудников ЧВК была вовсе не Белоруссия, а Венесуэла.

Руководитель WarGonzo заявлял ранее, что ЧВОК «Мар» специализируется на обеспечении безопасности промышленных объектов. Сотрудники организации ранее охраняли нефтяные месторождения в Венесуэле и золотые прииски Судане.

Вполне вероятно, что задержанные направлялись именно в Венесуэлу, потому как ситуация на границе с Колумбией сейчас изрядно накалена. Поэтому услуги частной охранной компании пришлись бы очень кстати.

WarGonzo подчеркивает, что многие бойцы белорусских спецподразделений тоже летали в эти страны. В данный момент авторы проекта проверяют всю полученную от своих источников информацию, чтобы в скором времени опубликовать подробный материал на эту тему.

Также руководитель следственной группы СК Белоруссии Александр Агафонов рассказал, куда летели члены ЧВОК «Мар». По его словам, у задержанных россиян обнаружили авиабилеты в Стамбул на 25 июля. Но, как выяснилось, намерения лететь туда не было – лишь 15 сотрудников собирались лететь в Турцию, 11 в Венесуэлу, один летел в Сирию и двое – на Кубу. Агафонов выразил сомнение, что один рейсовый самолет может облететь разные континенты, высадив пассажиров в нужных им местах.

Но СК упустил из внимания тот факт, что сейчас из-за карантинных мер прямых рейсов из Турции в Венесуэлу нет и не будет до 12 августа. Поэтому логисты ЧВОК «Мар» спланировали такой крайне неудобный маршрут.

Бойцы должны были вылететь из Минска в Стамбул рейсом ТК284 Turkish Airlines.

Учитывая, что единственный способ долететь до Латинской Америки – это через Испанию, россиянам нужно было сначала лететь в Мадрид, оттуда – на Кубу, а уже затем – вылетать до аэропорта Симона Боливара в Каракасе.

Но у задержанных были билеты до Стамбула, а это означает, что сотрудникам ЧВОК «Мар» необходимо было провести там несколько дней и только потом покупать билеты в следующие пункты назначения. Очевидно, что составлением маршрута занимались плохо проинформированные и некомпетентные люди.

