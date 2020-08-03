«Дон Лука», «Рыгорыч» и «Эрдоган Лукашенко»

Лукашенко в отношениях с Кремлем окончательно перешел «красную черту». Чем ответит Кремль - очередным сеансом самоунижения или устранением «белорусского Эрдогана»?

Турецкий транзит



Что все-таки произошло в Минске на самом деле? По «легенде» кремлевских политтехнологов, наемники летели в Стамбул, чтобы оттуда рвануть в некий ранее никому не известный Зуфар. Эта версия не выдерживает критики.

Наемничество - дело интимное. Ни одно государство своих наемников без лишней необходимости на стороне не светит. Летят они из своих портов под прикрытием своих же спецслужб прямиком в порты назначения. Любое появление группы крепких парней со спортивными лицами в любом аэропорту мира сразу вызывает профессиональный нездоровый интерес и спецслужб аэропорта (а они зачастую достаточно профессиональны, ибо порт - это стратегический объект) , и спецслужб самой страны. И эту группу могут в любое время как минимум задержать - «до выяснения». Что и произошло в Минске.

Общеизвестно, что российские наемники по своим делам в африканские порты назначения летали чаще всего из Ростова. Легенда о том, что они использовали для этого Минск - не очень состоятельные.

Если это и практиковалось (во что не очень верится), то, зная непредсказуемый характер «Дона Луки» (как его называют в Кремле), накануне выборов этот «канал» надо было резко сворачивать.

Если этого не сделали, это говорит о системном кризисе в кадровой подготовке российских спецслужб. А так как сам «Дон Лука» уже от души поглумился над легендой «турецко-африканского транзита» («что-то старшие братья замолчали про Турцию»), «турецкая версия» выглядит еще менее вероятной. А если в игру вмешается еще один «большой мастер неприятных сюрпризов» - Эрдоган и во всеуслышание объявит, что никакого маршрута российских наемников через Стамбул отродясь не бывало, то кремлевские политтехнологи рискуют окончательно потерять лицо.

Не исключено, что сейчас Эрдоган уже вовсю торгуется с российской стороной, выбирая достойный прайс за свое молчание.

«Предвыборная подтанцовка»



Есть версия, что арест наемников - банальный предвыборный «договорняк» Дона Луки с Кремлем. Других пророссийских кандидатов в Белоруссии нет (Батька их всех вовремя зачистил, а Кремль так и не создал), а Дон Лука типа должен победить с большим отрывом и понравиться прозападной части белорусского общества. Пусть «ихтамнетов» боятся больше Батьки.

В этой комбинации «Дон Лука», безусловно, действительно побеждает с большим отрывом и набирает очков, а вот Кремль получает целый букет имиджевых неприятностей.

Во-первых, весь мир узнает, что Россия готова вершить военные перевороты в других странах (от самого факта политики такого рода наш МИД тщательно - и, на мой взгляд, совершенно напрасно открещивается много лет). Во-вторых, это вызовет новый взрывной рост русофобских настроений у соседей. И, в-третьих, тем самым Батька фактически распахивает двери к своему трону следующему прозападному (и абсолютно антироссийскому) кандидату.

Кремлю это надо? Наемники против наемников



Самую экстравагантную версию ареста выдвинул кремлевский политолог Сергей Марков. По его версии, в Белоруссии накануне выборов готовился западный майдан. На территорию страны были тайно введены западные (предположительно, польские) ЧВК. И Кремль же в порядке альтернативы и купирования нежелательного развития событий решил ввести свои. Батьке это не понравилось.

«Дон Лука» решил одним махом избавиться от иноземных воинских формирований на своей территории. Мол, сам разберусь - без вас.

Эта версия кажется просто фантасмагорической. Все мировые теории заговоров скромно курят в сторонке. Какой-то детективный сериал, а не выборы. А куда тогда делся мифический польский спецназ? Остался в другой гостинице? И теперь ждет часа «Х», чтобы точно свершить свой майдан? А сама Белоруссия - проходной двор, что ли, по которому снуют туда-сюда целые бригады наемников, заточенные на смену режима в стране? Буркина Фасо и Берег Слоновьей Кости просто отдыхают...

И все это - в западном подбрюшье России... Фантазия - вещь, конечно, хорошая, но не тогда, когда она кажется бредом воспаленного воображения.

Операция «Минскнаш»



Самой убедительной, как ни странно, версией происшедшего кажется предположение, что Кремль действительно готовил в Белоруссии военный переворот. Для этого уже давно вызрела целая плеяда предпосылок.

Во-первых, сам «Рыгорыч» (второе кремлевское прозвище Батьки) со своей чисто «эрдогановской» непредсказуемостью и наглостью надоел Кремлю хуже горькой редьки. Во-вторых, накануне выборов он в очередной раз от души лягнул Газпром, арестовав его топ-менеджера. А Газпром в России, как известно - это «наше все». И степень его влияния на первое лицо страны общеизвестна. И армия своя у него есть. В-третьих, в Кремле, похоже, после потери всех союзников и партнеров на всем пространстве СНГ, многие из которых стали откровенными врагами (Грузия и Украина), наконец-то отказались от ложного принципа «невмешательства во внутренние дела других государств».

Кремлевские и мидовские «высоколобые» внезапно осознали, что если они и дальше не будут вмешиваться во внутренние дела соседей, то в них вмешаются другие «партнеры» - с самым плачевным для Кремля же результатом - как это произошло на той же Украине. И решили взять власть в свои руки. Но крайне неудачно.

Во-вторых, в свое время операция по смене власти в Крыму прошла просто блестяще. И это могло сподвигнуть «высоколобых» стратегов на новые подвиги. Но тот простой факт, что в Крыму у России была своя база (в Севастополе), где чисто технически можно было спрятать целую армию «ихтамнетов» и «зеленых человечков», и свой военный аэродром (Бельбек), который не контролировался украинскими властями, их не остановил. Зато в Крыму не было своего «Дона Луки», а в Белоруссии он имелся. И срезал операцию «Минскнаш» на взлете.

Устранить нельзя утереться



После полученной оплеухи от Рыгорыча окно возможностей у Кремля свелось к двум вариантам. Первый - в сотый раз утереться и спеть изрядно надоевшую песню о том, что у русских и белорусов одна судьба. Эта песня тысячекратно исполнялась во время украинского майдана, в результате чего Незалежняя на неопределенный срок (если не навсегда) уплыла из российской гавани. Вариант второй - несмотря на провал, довести операцию «Минскнаш» до логического конца.

По всем законам геополитики Карфаген должен быть разрушен, а Рыгорыч должен так получить по мозгам, чтобы у него полушария местами поменялись. Он под любым предлогом должен быть изъят из обращения и отстранен от власти. В каком виде это произойдет - вопрос чисто технический. Но для этого нужны не только политическая воля и желание идти до конца, но и высочайший уровень профессионализма спецслужб. А им современные российские «рыцари яда, плаща и кинжала» на сегодняшний день явно не располагают - судя по бесконечным шпионским скандалам и провалом последних лет.

Похоже, придется утереться. Не впервой.

А вконец распоясавшийся «белорусский Эрдоган» будет уже не вилять Кремлем, как хвост виляет собакой, в энергично вращать его в режиме вентилятора...