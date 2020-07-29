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Российские «наёмники» в Белоруссии: Были проездом или прибыли свергать Лукашенко?

21:40 29.07.2020
Скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"

По версии правоохранительных органов Белоруссии, будто бы была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании

Государственное издание «Белта» со ссылкой на правоохранительные органы Республики Беларусь сообщает о задержании под Минском 32-х граждан России, якобы входящих в так называемую «ЧВК Вагнера», еще один человек был задержан на юге страны. Задержанные привлекли к себе внимание, потому что «не употребляли алкоголь, были в одинаковой одежде в стиле милитари и вели себя организованно».

— При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и три больших чемодана, загрузка и выгрузка которых осуществлялась организовано, — отмечается в сообщении.

По версии правоохранительных органов Белоруссии, будто бы была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

— Не сообщается, что конкретно инкриминируется задержанным. Ведь понятие дестабилизации обстановки, о которой пишет «Белта», очень широкое. Когда будет понятно, какие конкретно действия они совершали, с чьей подачи, кто их нанял и так далее, можно будет говорить более подробно. Если доказательная база будет представлена, то, безусловно, нахождение сотрудников «частной военной компании» — к тому же, если они находились при исполнении неких обязательств, — будет полностью незаконным. И в таком случае это можно рассматривать как попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси, — подчеркнул директор Центра изучения внешней политики и безопасности Белоруссии Денис Буконкин.

«Белта» также опубликовала список задержанных, как оказалось, часть из них значится в украинской базе сотрудников «российских частных военных компаний», участвующих в конфликте на юго-востоке Украины, «Миротворец». Часть из предполагаемых участников «ЧВК Вагнера», задержанных под Минском, появились в украинской базе только сегодня.

Трое россиян из опубликованного «Белта» списка, оказались ополченцами, воевавшими в Донбассе, некоторые из них были в подразделении, которым руководил писатель Захар Прилепин.

— Среди задержанных в Минске представителей некоей «ЧВК» действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР, воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны, — написал он в Telegram.

Военный корреспондент Семен Пегов со ссылкой на свои источники рассказал «СП», что Белоруссия просто использовалась подразделениями «ЧВК Вагнер» в качестве транспортного хаба для переброски в другие страны в период коронавируса.

— В период пандемии Минск использовался как транспортный коридор для переброски отдельных подразделений «ЧВК Вагнера» в определенные страны, в основном, африканские. В период пандемии в Белоруссии более мягкий режим пересечения границ и сообщения с другими странами. Естественно, это происходило при договоренностях с белорусскими спецслужбами. Нельзя делать такие операции втихую и надеяться, что КГБ этого не заметит.

Согласно моим источникам, белорусские спецслужбы даже способствовали, чтобы этот процесс спокойно протекал. Тот факт, что при них не было оружия, только подтверждает версию, что задержанные не собирались вести на территории страны никаких боевых действий. По факту, им нечего предъявить, ничего запрещенного у них с собой не было, — подчеркнул Семен Пегов.

Автор: Дмитрий Кокко

Темы: Спецслужбы, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 11:33
Гость: Тем временем

задержанные россияне дают разные показания и некоторые признаются, что «приехали в Белоруссию «делать революцию»».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские государственные СМИ называют их наемниками из ЧВК Вагнер.
Тем временем, МИД Украины не исключает, что направит запрос на экстрадицию задержанных россиян Как подчеркнули в пресс-службе министерства, Украина внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии.
30.07.2020, 11:30
Гость: Давайте успокоимся

и дождёмся решения суда по этим "странным" туристам. Зачем мы будем вперёд батьки(нашего гаранта) осквернять дружбу с нашими братьями из Белой Руси?
Если они на самом деле туристы и приехали полюбоваться соборами в Минске, то следствие разберётся и суд их выпустит на свободу и на свою родину, какая там у кого. Ведь так нас учит наш гарант, вот и по делу Фургала нам так постоянно говорят. Давайте будем последовательны.
А пока подумаем почему у нас в стране, в которой наёмничество запрещено законом и уголовно преследуется постоянно муссируется тема о конкретном ЧВК и ни разу ни прокуратура, ни следственный комитет, ни депутаты, ни даже сам гарант не заикнулись хотя бы о проверке этих постоянных сообщений, дабы успокоить общественность, что в стране наёмниками(а по факту уголовниками) не пахнет и все эти сообщения бред сивой кобылы подаренной гаранту?
Почему некоторые посетители этого форума и не только не стесняясь заявляют, что ничего страшного, что Белоруссия просто транзитная территория для российских ЧВК. Вот и автор статьи тоже пробалтывается, говоря о договорённости со спецслужбой.
Это что двойная политика и двойная законность. Тогда где у этого границы? В Сирии, в Ливии, в Белоруссии, в Хабаровске, в Шиесе? Где?Или на какой улице в каком российском городе или в какой российской квартире? Где гарантия что завтра эти наёмники вдруг не окажутся в именно вашей квартире, в вашем бизнес-центре и т.п.?
30.07.2020, 11:25
Гость: Кстати

Точно такая группа захватила правительственное здание в Симферополе в 2014 году и согнала депутатов для срочного голосования. А также аэропорт , как рассказал Гиркин.
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