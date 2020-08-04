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Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

12:40 4.08.2020
Конституция республики Беларусь
Фото с сайта embassybel.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в случае избрания его на следующий срок, планирует провести референдум по изменению конституции республики, пишет ТАСС со ссылкой на предвыборную программу действующего главы страны.  

Во время референдума, белоруссы "определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти". 

Лукашенко заявлял ранее, что новая редакция конституции страны будет подготовалена в течение двух лет. 

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Сегодня, 4 августа, начинается досрочное голосование, которое продлится до 8 августа включительно. Помимо действующего главы государства, на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 17:42
Гость: Юри_й

какая то эпидемия обнуления, как бе карантин не объявили национальный
04.08.2020, 17:39
Гость: Воспрепятствовать въезду иностранных головорезов

Конечно, необходимо. Особенно теперь, когда налаживаются дипломатические отношения с их источником.
04.08.2020, 17:27
Гость: Юри_й

что в голове у таких как ты?
Все комментарии (15)
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