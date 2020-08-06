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Лукашенко поручил вызвать в Минск генпрокуроров России и Украины

11:40 6.08.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вызвать в Минск генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными "боевиками", сообщает агентство Белта.

По словам Лукашенко, накануне он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который требует выдачи задержанных Киеву, заявляя, что они принимали участие в военных действиях на территории Украины.

В свою очередь Россия заявляет, что задержанные должны быть возвращены в РФ. 

"Моя однозначна: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - заявил Лукашенко, признав, что это стало серьезной проблемой.

Лукашенко предлагает, чтобы ситуацию разрешили генеральные прокуроры трех стран. "Не приедут - вопрос решим мы, без них", - добавил Лукашенко, подчеркнув, что Беларусь будет действовать "исключительно на основании законов и человечности".

"Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно", - резюмировал он.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 13:17
Гость: куратор КГББ

Никаких доказательств противоправной деятельности россиян так и не предоставлено.Ну кроме пачек презервативов.
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Вот вот, надувать и бомбочки привязать.
06.08.2020, 13:12
Гость: Это называется конец карьеры

Вот так, бесславно, заканчивается президентская каденция и начинается процедура предварительного обследования на предмет психического здоровья.
06.08.2020, 13:09
Гость: Вы что, совсем ничего не понимаете?

Под папой Коли чуть закачался трон, вот он в панике и выкидывает коленца. Приказал схватить заложников ни за что, вызвать прокуроров и показать им штаны в стиле милитари и перекрестно допросить, почему заложники не пили водку и не приставали к женщинам. А ещё раньше он всех претендентов перед выборами пересажал в тюрьму. Я бы на месте прокуроров ехать побоялся, мало ли что. Тем более, что папа Коли после коронавируса.
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