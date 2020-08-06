Лукашенко поручил вызвать в Минск генпрокуроров России и Украины

11:40

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вызвать в Минск генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными "боевиками", сообщает агентство Белта.

По словам Лукашенко, накануне он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который требует выдачи задержанных Киеву, заявляя, что они принимали участие в военных действиях на территории Украины.

В свою очередь Россия заявляет, что задержанные должны быть возвращены в РФ.

"Моя однозначна: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - заявил Лукашенко, признав, что это стало серьезной проблемой.

Лукашенко предлагает, чтобы ситуацию разрешили генеральные прокуроры трех стран. "Не приедут - вопрос решим мы, без них", - добавил Лукашенко, подчеркнув, что Беларусь будет действовать "исключительно на основании законов и человечности".

"Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно", - резюмировал он.