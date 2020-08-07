Лукашенко и Путин впервые обсудили ситуацию с задержанием россиян

17:44

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает агентство БелТА.

Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Белоруссии. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.

Кроме того, главы государств обсудили ход избирательной кампании в Белоруссии. Владимир Путин отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе российского лидера.