]]>
]]>
Главная В мире Новости

Лукашенко и Путин впервые обсудили ситуацию с задержанием россиян

17:44 7.08.2020
Фото с сайта belta.by

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает агентство БелТА.

Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Белоруссии. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.

Кроме того, главы государств обсудили ход избирательной кампании в Белоруссии. Владимир Путин отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе российского лидера.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.08.2020, 22:38
Гость: А давайте вместе поищим эти дотации

"Общая сумма дотаций,преференций,спец. субсидий,которые сделала Россия Белоруссии,за 20 лет- $133 млрд"./суздальцев/
(А Ранее была заявлена совсем другая цифра ЯКОБЫ ОТ МВФ !"МВФ в 2016 году оценивал общую поддержку бел.экономики со стороны РФ в $106 млрд только за период 2005–2015 годов,или около $9,7 млрд в год"(источник РБК)
Стоимость керченского моста-$3,5млрд
Всего(!)за 2года был построен Крымский мост
Сумма в $133млрд эквивалентна строит-ву приблизительно 38 мостов с заменой и строит-вом новых ЛЭП соединяющих краснодарский край с крымом,реконструкция и строительство новых а/дорог и других объектов инфраструктуры,входящих в основной объект "Мост"
Ну или 15 таких "мостов" и "выкопанное Черное море" или выкопано грубо 15 "керч.проливов"!
Если считать по мостам то эти 38 мостов "построили бы всего(!)за 76лет,что на 2года больше чем просуществовал СССР!!!
Россияне!Вы видели в Беларуси эти мосты и вырытое Черное море?
Ещё для справки.По оценке РБК,с2001по2014 год(за 13 лет)
Чечня получила-464 млрд рублей(2001 1$-от28.36- 30.09 рос руб).из фед.бюджета.
$15.6 млрд за 13 лет.За 20 лет-$24млрд
7 высотных зданий в отстроенном заново г.Грозном,одно 40-этажн.
Во 2-ой очереди «Грозный-Сити 2» предполагается 102-этаж.(435м)«АхматТауэр», планируемой как 2-ое по высоте в РФ и в ЕС!
В Минске самое высотное-32-этажн.и Минск не разрушался(тьфу-тьфу-тьфу)!Минск - 348,8км²,Грозный-324,2км².На сумму 133млрд реально восстановить 5 городов Минск после бомбового деребана (тьфу-тьфу-тьфу)
07.08.2020, 21:10
Гость: На всех

международных направлениях полный облом.
07.08.2020, 21:00
Гость: Почему до сих пор

не отозвали посла из белоруси?
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации