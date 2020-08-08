В Белоруссии на досрочных выборах за четыре дня проголосовало 32,24%

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За четыре дня голосования на выборах президента Белоруссии явка составила 32,24%. Досрочные выборы проходят в стране с 4 августа, основной день голосования пройдет завтра, 9 августа.

В Минске явка составила 26,45%, в Брестской области — 30,11%, в Витебской — 30,86%, в Гомельской — 42,72%, в Гродненской — 30,02%, в Минской — 29,09%, в Могилевской — 37,88%. Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено более 6844 тыс. белорусов, сообщает "Коммерсант".

До участия в выборах президента Белоруссии было допущено пять кандидатов: лидер социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, оппозиционер Светлана Тихановская и президент Белоруссии Александр Лукашенко.