Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к границам России

11:24

США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ. Именно с этой целью американский лидер Дональд Трамп принял решение передислоцировать часть военных из Германии в другие страны Европы, указал Эспер.

«Мы усиливаем сдерживание России и укрепляем (Североатлантический) альянс. В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — цитируют главу Пентагона «Известия».

Эспер добавил, что союзники США по НАТО одобрили такие шаги.

Ранее американский министр обороны отмечал, что альянс намерен усиливать свой восточный фланг, с этой целью из Германии в Бельгию и Италию направили 11,9 тыс. военных США. Кроме того, Вашингтон объявил о намерении направить в Польшу дополнительно 1 тыс. военнослужащих.