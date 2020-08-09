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Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к границам России

11:24 9.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ. Именно с этой целью американский лидер Дональд Трамп принял решение передислоцировать часть военных из Германии в другие страны Европы, указал Эспер.

«Мы усиливаем сдерживание России и укрепляем (Североатлантический) альянс. В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — цитируют главу Пентагона «Известия».

Эспер добавил, что союзники США по НАТО одобрили такие шаги.

Ранее американский министр обороны отмечал, что альянс намерен усиливать свой восточный фланг, с этой целью из Германии в Бельгию и Италию направили 11,9 тыс. военных США. Кроме того, Вашингтон объявил о намерении направить в Польшу дополнительно 1 тыс. военнослужащих.

Темы: Армии иностранных государств, Отношения России и США, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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09.08.2020, 16:00
Гость: ABCD

Нужно начать развёртывать тактическое ЯО в местах куда США будут своих головорезов возле границ РФ размещать.
И довести до этих стран всю "глубину ответственности". У всего приятного есть оборотная сторона, и им это нужно учитывать.
09.08.2020, 15:51
Гость: Дед

надо столицу перенести из Москвы в Магадан.
09.08.2020, 15:08
Гость: Александр1

А мы на Кубе установим ракеты со сверхзвуком. Так для обороны кубинцев от макак.
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