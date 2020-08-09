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В Белоруссии на избирательных участках могут ввести пропускной режим

10:03 9.08.2020
Лидия Ермошина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Участковые комиссии могут установить пропускной режим при входе на участки в случае большого скопления людей, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

"Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы, по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в участковых избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени", - цитирует Ермошину "Интерфакс".

Она пояснила, что членов УИК вечером на участках будет меньше в силу того, что часть из них уедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому.

Председатель ЦИК напомнила, что в восемь вечера избирательные участки закроются.

В Белоруссии 9 августа проходит основной день голосования на выборах президента.

До участия в выборах президента Белоруссии было допущено пять кандидатов: лидер социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, оппозиционер Светлана Тихановская и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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09.08.2020, 13:28
Гость: Лукашенко А.Г:

-Владимир Владимирович- мне старший брат!
09.08.2020, 12:52
Гость: Верю в КМ.ру

без балбесов, отпендосяченных зеленой поганью.
09.08.2020, 12:51
Гость: Путин и лукашенко -

близнецы-братья...
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