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ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента

09:31 10.08.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, передает агентство БелТА.

По официальным данным лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко, получивший 80,23% голосов избирателей. 

На втором месте - Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% избирателей. Против всех выступили 6% избирателей.

За Анну Конопацкую проголосовали 688 человек.

Явка составила 84,23%: на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

Темы: Белоруссия, Выборы в представительные органы власти в мире, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 13:47
Гость: Рссийских граждан?

Российские граждане тоже могут быть преступниками. Или нет?
10.08.2020, 13:42
Гость: На самом деле

Белоруссия - это страна, которую семья Лукашенко считает своей собственностью. 82 % голосов - ЭТО ТРИУМФ всенародной поддержки. И народ сразу же от избирательных урн бросился на улицы, свергать ТРИУМФАТОРА.
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Парадокс. За Лукашенко одни силовики, да и то не все. Неужели население Белоруссии на 82 % состоит из силовиков. Маразм постсоветских диктаторов 21-го века крепчает.
Наш многоходовочный, в случае чего, тоже бросит на народ все военно-космические войска?
10.08.2020, 13:06
Гость: предсказатель Грыша

За Анну Конопацкую проголосовали 688 человек.
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А где ишо 12 пророков?
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