ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента

09:31

Фото с сайта wikipedia.org

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, передает агентство БелТА.

По официальным данным лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко, получивший 80,23% голосов избирателей.

На втором месте - Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% избирателей. Против всех выступили 6% избирателей.

За Анну Конопацкую проголосовали 688 человек.

Явка составила 84,23%: на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.