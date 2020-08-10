Министр здравоохранения Ливана заявил об отставке правительства

18:47

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Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что правительство Ливана уходит в отставку в полном составе.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», - цитирует слова Хасана ТАСС.

Данное решение также подтвердил министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар.

«Мы не уходим в отставку, чтобы снять с себя ответственность... Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства», - сказал Наджар.

Напомним, ранее в ливанском Бейруте, который был разрушен мощным взрывом, начались массовые беспорядки и акции протеста. Участники требовали отставки правительства и реформ.