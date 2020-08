В ливанском Бейруте начались массовые беспорядки

В ливанском Бейруте, разрушенном мощным взрывом, начались массовые беспорядки и акции протеста.

Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана, участники беспорядков ворвались в здание МИД в Бейруте. Вслед за ними, по данным СМИ, вошли военнослужащие.

На протесты, участники которых требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей, сообщает РИА Новости. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.

По последним данным, в результате столкновений в Бейруте пострадали более 170 человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы.

Outside #Lebanon’s occupied economy ministry. A fire has been lit. Protesters chanting “fire” and “come down” to the protesters inside. pic.twitter.com/tZx9nZhcNB

— Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020