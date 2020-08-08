]]>
]]>
Главная В мире Новости

В ливанском Бейруте начались массовые беспорядки

20:18 8.08.2020
Фото: LifeShot

В ливанском Бейруте, разрушенном мощным взрывом, начались массовые беспорядки и акции протеста. 

Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана,  участники беспорядков ворвались в здание МИД в Бейруте. Вслед за ними, по данным СМИ, вошли военнослужащие.

На протесты, участники которых требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей, сообщает РИА Новости. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.

По последним данным, в результате столкновений в Бейруте пострадали более 170 человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы.

Премьер-министр страны Хассан Диаб в обращении к местным жителям позже сообщил, что предложил во время следующего заседания совета министров проект проведения досрочных парламентских выборов. По мнению политика, только в этом случае возможен выход из нынешнего системного кризиса в Ливане.

 

Темы: Ливан, Массовые акции и беспорядки в мире
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации