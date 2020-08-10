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Тихановская уверена в своей победе на выборах президента Белоруссии

00:20 10.08.2020
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уверена в том, что на прошедших президентских выборах в Белоруссии за нее проголосовало большинство избирателей.

"Я верю своим глазам ... Большинство за нас", - сказала Тихановская на пресс-конференции в Минске, комментируя данные exit poll и итоги голосования на закрытых избирательных участках.

Она призвала опираться на протоколы подсчета голосов на тех избирательных участках, где, по ее мнению, итоги не были сфальсифицированы, пишет РИА Новости. В этой связи в ее штабе сообщили, что располагают данными итогового подсчета голосов на нескольких избирательных участках Минска. Сначала было объявлено о трех участках, где, по сведениям Тихановской, она с заметным отрывом опередила действующего президента Александра Лукашенко. Затем во время пресс-конференции поступила информация о еще трех таких участках в Минске.

Большинство участков для голосования на выборах президента Белоруссии закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Согласно данным exit poll, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 07:59
Гость: иван

психопат Жириновский так яростно за эту Тихановскую можно подумать что она в его команде банщиков а может его молодая поросль тоже принимает участие в этих безобразиях
10.08.2020, 05:08
Гость: Петр

Как на Украине, дерьмократам хочется произвести революцию унижения в Белоруссии.
10.08.2020, 04:17
Гость: Влад 33

«Штаб» тихановской забаррикадировался!.. Закрыты окна, двери и ... ждутЬ.., когда за ними придутЬ!))). «Пургу гонят все «неподкупные» дерьмократы ( переписали их уже наверняка!), такие как «ухо Москвы « и даже те, кто базируется в Польше, Латвии , Литве и... ( удивлён, что Нахальный времени не нашёл!?).. лично приехавшие поддержать «оппозицию» в составе 1000 человек вышедшей «погулять» в Минске..(((
Официальный представитель тихановской высказалась по поводу задержаний и имеющих место применения насилия к «протестующим» такими словами:- Это возмутительно, когда людей хватают , когда они просто в парк вышли погулять!))).
Лукашенко ( я почему-то был уверен в его победе!) - молодец(!), так как не стушевался как Янукович..((!
В США тоже «протесты».., но их финансируют сторонники дерьмократов.., не иначе.. Программа лидера у них такова - разрушить всю экономику в Америке, а потом начать создавать свою, на которую им понадобится лишь 19 триллионов ( может это и на начало?)..
- Как всё схоже и похоже в мире, что иногда мне лично кажется, что это уже Было(!)..., поэтому в ноябре, в США победит - Трамп!
Всем удачи и не болеть!
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