Тихановская уверена в своей победе на выборах президента Белоруссии

00:20

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уверена в том, что на прошедших президентских выборах в Белоруссии за нее проголосовало большинство избирателей.

"Я верю своим глазам ... Большинство за нас", - сказала Тихановская на пресс-конференции в Минске, комментируя данные exit poll и итоги голосования на закрытых избирательных участках.

Она призвала опираться на протоколы подсчета голосов на тех избирательных участках, где, по ее мнению, итоги не были сфальсифицированы, пишет РИА Новости. В этой связи в ее штабе сообщили, что располагают данными итогового подсчета голосов на нескольких избирательных участках Минска. Сначала было объявлено о трех участках, где, по сведениям Тихановской, она с заметным отрывом опередила действующего президента Александра Лукашенко. Затем во время пресс-конференции поступила информация о еще трех таких участках в Минске.

Большинство участков для голосования на выборах президента Белоруссии закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Согласно данным exit poll, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.