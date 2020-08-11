Выборы в Белоруссии, или Почему Лукашенко не хочет усваивать чужие уроки

Избирательный процесс в Белоруссии завершился ожидаемо, но политическая реальность изменилась

Выборы в Белоруссии завершились, и, как мы предсказывали ранее, на них победил Александр Лукашенко. Но в этот раз победа далась ему морально тяжелее, чем в предыдущие годы, и послевыборная действительность явно будет держать нового-старого президента в напряжении еще долго.

Рассматривать всерьез конспирологию от белорусской оппозиции о том, что Лукашенко якобы «нарисовал» себе 80% голосов, а на самом деле набрал не более 10-ти – смешно и несерьезно.

Любой мало-мальски знакомый с избирательными технологиями человек прекрасно понимает, что столько «нарисовать» - технически невозможно. Тем более, Белоруссия – не пиратская республика, где-нибудь на юге Сомали, а вполне себе современное государство, пусть и с некоторыми локальными нюансами политической культуры.

Поэтому победил Лукашенко совершенно объективно. А то, что голоса его сторонников звучали порою не так громко, как голоса критиков – вполне объяснимо. За действующего президента голосовали по большей части те, у кого нет времени или нужных навыков для участия в «телеграмм-дискуссиях»: пенсионеры, аграрии, рабочие и военные.

Сразу нужно оговориться – вряд ли все те, кто голосовали за Лукашенко, испытывают к нему нежную любовь. Многие отдали свой голос из безысходности. Никто более достойный в выборах просто не участвовал.

При этом опыт сопредельной Украины научил белорусов голосовать не эмоциями, а рассудком. Когда на твоих глазах, хоть и не богатое, но мало-мальски развитое и спокойное государство, превращается в охваченную гражданской войной дикую племенную территорию с африканским уровнем ВВП (кто не верит – может лично зайти на сайт МВФ или Всемирного банка и проверить), то желания «голосовать сердцем» и бороться за либеральные ценности у психически вменяемых людей не остается.

Тем более, когда у главного конкурента действующего президента весь профессиональный опыт сводится к нескольким годам работы переводчиком, а ее супруг в перерывах между видеосъемками бегал на антироссийские политические акции.

Однако при этом, белорусская оппозиция подняла голову так, как не поднимала уже давно, заставив власть всерьез понервничать. И произошло это по достаточно странной причине. Лукашенко, неоднократно с иронией отзывавшийся о Викторе Януковиче, на определенном этапе попытался практически со 100-процентной точностью повторить путь своего сбежавшего в Ростов коллеги.

Украинский экс-президент, возглавивший страну под пророссийскими лозунгами, на определенном этапе тоже очень захотел понравиться Западу, и поэтому миндальничал с националистами и либералами, поддерживал «национальную культуру» и пытался найти варианты интеграции с Западом. В итоге для Запада и националистов он своим так и не стал, зато позволил им за четыре года серьезно укрепить свои позиции, создав тем самым условия для собственного насильственного свержения.

Несмотря на то, что половина населения Белоруссии называет русский язык родным, а абсолютное большинство белорусов общаются на нем в быту, в последние годы началось агрессивное продвижение «мовы» во всех возможных сферах. Минская школьная программа ищет истоки белорусской государственности в Великом княжестве Литовском и, подобно соседям-шумерам, пытается отыскать белорусов еще во времена Древнерусского государства. Александр

Суворов постепенно превращается в отрицательного персонажа, а Отечественная война 1812 года преподносится как нечто «чужое».

Более того, шесть лет Лукашенко подчеркивал свою лояльность по отношению к совершенно отмороженному постмайданному режиму на Украине, что является дикостью сразу по двум причинам.

Во-первых, официальный Минск все-таки позиционировал себе союзником Москвы, а, во-вторых, Киев открыто возвел в ранг национальных героев тех, кто жег Хатынь и проводил десятки других карательных операций против белорусов в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, Лукашенко одной рукой возводил памятники жертвам украинских нацистов, а другой – обменивался рукопожатиями с теми, кто почитает гитлеровских лакеев.

Это попустительство, было, естественно, расценено, как слабость, и просто не могло не дать всходов. Вот эти самые всходы мы и наблюдали на стримах из Белоруссии в ночь после выборов. Понимает Лукашенко или нет, но это именно он выпестовал тех молодчиков, которые швыряли камни в защищавших его омоновцев...

Что же касается самого «майдана», то его организация соответствовала затасканным госдеповским методичкам до смешного. К счастью, белорусскому народу хватило здравого смысла на то, чтобы не поверить в анекдоты про «избитых детей» и «кровавые убийства режима». Однако сознание детей и молодежи – весьма пластично, и не всегда в хорошем смысле.

В Белоруссии растут новые поколения, и как знать, какое на них окажет воздействие та самая националистическая пропаганда, на которую закрывает глаза минский режим.

Поэтому, если Александр Лукашенко хочет себе спокойной старости, ему уже сейчас стоит хорошенько задуматься над тем, стоят ли его игры в «независимый политический курс» того, чтобы его страна окунулась в такое же бездонное болото, как соседняя Украина...